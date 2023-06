NRK har tidligere omtalt utbyggerselskapet Bremnes AS som gikk konkurs før byggeprosjektene var ferdigstilt, og familier som fikk boligdrømmen knust.

Forsikringer var ikke nok til å dekke inn kostnadene med utbedring av manglene, derfor ble Markus Sletteng og flere nødt til å dekke utbedringene av egen lomme.

– Vi endte med å selv utbedre alle feilene på huset. Vi har måttet ut med store summer, vi snakker om millionbeløp her, sier han til NRK.

I dag har de solgt huset. Den nye kjøperen fikk en bolig slik det var tenkt å være da det stod nøkkelferdig.

– Det er veldig frustrerende. Vi sitter igjen med nesten ingen ting og et rent tap på boligen. Vi føler oss veldig lurt.

Nå foreslår regjeringen flere grep som skal sikre forbrukersiden, og hindre dem fra å ende opp med regningen for feil og mangler som utbygger er ansvarlig for.

Dette er regjeringens forslag

Regjeringen ønsker å stille krav om at single-purpose-foretak må stille påkravsgaranti for å få byggetillatelse.

Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), sier at fordelen med det er at man sikrer seg at det betales inn penger i forkant, og forbrukere får ut penger selv om det er uenighet om kravet.

I tillegg foreslår regjeringen å klargjøre muligheten for å stille krav om økonomisk sikkerhet ved midlertidig brukstillatelse.

Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Vi vil tydeliggjøre tilgangen som kommunene har til å kreve sikkerhet til å få midlertidig brukstillatelse på prosjekter hvor det gjenstår arbeid, forteller Gjelsvik.

I tillegg ønsker regjeringen at muligheten til å stille krav om sikkerhet skal gjelde for alle typer organisasjonsformer, ikke kun single-purpose-foretak, ifølge Gjelsvik.

– Til slutt ønsker man å tydeliggjøre muligheten kommunene har til å rette feil og mangler raskt.

Gjelsvik begrunner forslagene med at man vil ivareta forbrukernes interesse om det skulle oppstå feil, mangler og uenigheter knyttet til gjennomføring av prosjektene.

– På høy tid med nye lover

Markus Sletteng sier at det er bra at det foreslås regler som skal beskytte kjøperne, men han spør seg om reglene vil være nok.

– Det hadde vært kjempebra om det kom en beskyttelse for huskjøpere i fremtiden. Vanlige huskjøpere tenker aldri at dette skal være et problem når de kjøper av en stor og renommert utbygger.

– Men for deres del har vel toget gått?

– Det er jo for sent, men det er ikke bare vi som har opplevd dette. Det er på høy tid at det kommer nye lover. Vi er ikke de første, og det vil komme flere etter oss.

I dag gjenstår ingen utbedringer av de opprinnelige problemene i boligen, men det kom til en pris som kjøper måtte betale.

Skilt fra utbygginga av Bremnes Panorama. Corponor står som utbygger på skiltet, men det var altså Bremnes Eiendom som hadde det juridiske ansvaret overfor huseieren. Foto: Privat foto

Gjelsvik: – Slik vi vil unngå

Sigbjørn Gjelsvik Gjelsvik sier loven ikke vil hjelpe de som allerede er rammet.

– Når det gjelder eksisterende saker og pågående rettsprosesser så må de finne avklaring gjennom rettssystemet.

Han viser også til situasjonen med Bremnes panorama i Bodø:

– Nå skal ikke jeg kommentere enkeltsaker konkret, men situasjoner hvor forbrukere blir sittende igjen med millionbeløp fordi utbyggere ikke har ivaretatt ansvaret og forpliktelsene sine, er jo slike vi vil unngå.

Forvirring om hvem som var utbygger

I tilfellet i Bodø trodde boligkjøperne at det var selskapet Corponor som sto bak rekkehusene.

Corponor er ifølge egne nettsider Bodøs største og mest profesjonelle boligbygger.

Corponor sto for blant annet markedsføring og prosjektledelse.

Men ansvaret for salget av rekkehusene var plassert hos Bremnes Eiendom, aksjeselskapet som gikk konkurs.

Sjefen i Corponor – Roy B. Nilssen – var også styreleder og inne på eiersiden i Bremnes Eiendom.

Det var imidlertid Bremnes Eiendom som overtok ved kontrakt og dermed hadde det juridiske ansvaret overfor huseieren.

Det er vanlig å opprette egne AS for enkeltprosjekter slik det ble gjort her.

Corponor ønsker ikke å kommentere saken, men viser til en pressemelding hvor de mener at de feilaktig er omtalt som utbygger i prosjektet i tidligere medieomtale:

«Det følger tydelig av både kjøpekontrakten og prospektet at utbygger og selger er Bremnes Eiendom AS. I samme prospekt er det også presisert at Corponor under byggefasen hadde rolle som prosjektleder. I tillegg har Bremnes Eiendom leid inn anerkjente aktører som Indira AS og Norconsult AS som utbyggers representant og byggeleder. Verken styreleder eller andre har sagt at det er vi i Corponor som står bak utbyggingen, eller gitt garantier for utbedringer. Det understrekes at Corponors rolle er kun som forretningsfører for Bremnes Eiendom AS. Corponor har aldri hatt noen eierandel i Bremnes Eiendom».