Krever førerkortet tilbake

Advokat Brynjar Meling krever at to klienter får førerkortet tilbake, skriver Stavanger Aftenblad. Klientene ble dømt til høyre bøter og tap av førerkortet i 18 måneder etter å ha kjørt elsparkesykkel med promille. Høyesteretts ankeutvalg har avgjort at førerkortet ikke automatisk skal inndras, men trafikksikkerheten skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.