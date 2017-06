Krever fem års fengsel

I Stavanger tingrett i dag la aktor ned påstand om fem års ubetinget fengsel for den tidligere rektoren ved Møllehagen skole, det skriver Stavanger Aftenblad. Eks-rektoren skal ifølge tiltalen uberettiget ha tilegnet seg over 19 millioner kroner fra Rogaland fylkeskommune i løpet av 14 år. Mannen erkjenner ikke straffskyld, og advokaten la ned påstand om at klienten bør frifinnes.