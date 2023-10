Kontroll på brann

Brannvesenet i Haugesund har fått kontroll på en brann i en garasje i tilknytning til et ubebodd enebolig i Austmannavegen. Brannen ble meldt klokken 2216, og det var full fyr i garasjen, og det var en tid fare for at brannen kunne spre seg til vegetasjon på grunn av den kraftige vinden.