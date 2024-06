Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Overproduksjonsavgiften for kumelk er satt til 0 kroner for 2024, noe som gir melkeprodusentene mulighet til å øke produksjonen.

Det er stor etterspørsel etter mange meieriprodukter, og spesielt cottage cheese har blitt populært.

Det rapporteres om stor vekst for magre og proteinrike produkter.

Etter jordbruksforhandlingene, har det blitt innført et nytt pristilskudd og målprisen for melk har økt. Dette gjør det mer lønnsomt å produsere mer.

Johnny Ødegård i Norsk melkeråvare anslår at de kommer til å ta imot nesten 100 millioner liter mer melk enn de gjorde i fjor.

Mange bønder løser økt produksjon ved å vente med å sende kyrne til slakt.

– Dette er en ren gladsak. Vi lever av å produsere råvaren melk, og at vi nå har så stor etterspørsel at de trenger mer av råvaren, er bare gøy.

Det sier den smørblide bonden Arnstein Røyneberg som driver gård på Røyneberg i Sola.

Den 31. mai ble det bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til 0 kroner for 2024, slik at melkeprodusentene får mulighet til å øke produksjonen.

Det betyr at Røyneberg nå kan produsere så mye melk han bare vil. Den muligheten skal melkes for alt den er verdt.

– Det ser ut til at vi kan produsere mellom 30.000 og 40.000 liter mer melk i år, sier den lykkelige bonden.

Overproduksjonsavgiften ligger vanligvis på 4,90 kroner per liter melk. Dette må bøndene betale om de produserer mer enn det de har kvote til.

Det er grovfôret som er nøkkelen til økt produksjon, forteller Røyneberg. Den første slåtten i år var av god kvalitet, og da kommer det mer melk fra disse dyra. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I januar varslet Tine at det ville bli 15 millioner liter for lite melk, som førte til tollkutt på import av melkeprodukter.

Cottage cheese trender på Tiktok

Det er om dagen veldig stor etterspørsel etter mange meieriprodukter, forteller leder i Norsk melkeråvare, Johnny Ødegård.

– Det er stort etterspørselstrykk, og det er veldig gode nyheter for oss som driver med meieri og for alle melkeprodusenter.

At meieriproduktene har blitt så populært, skyldes mange faktorer, ifølge han.

Leder i Norsk melkeråvare, Johnny Ødegård. Foto: TINE

– Vi tror folk søker trygge, sunne norske meieriprodukter. Så er det noen forbrukertrender som ligger bak her. I tillegg har vi nok litt drahjelp av den internasjonale situasjonen. Vi merker blant annet mindre import.

Men i bunn er det noen forbrukertrender som peker i retning melk, sier han.

I 2023 oppga hver andre nordmann at proteiner er noe de ser etter når de velger produkter, ifølge Tine.

I det siste har spesielt produktet cottage cheese gjort et byks i trendbildet på Tiktok, hvor over 93,4 millioner videoer nevner produktet.

Foto: Skjermbilde / Tiktok

Protein-trenden fortsetter med andre ord med full fart i 2024. Tallene fra årets første fire måneder viser en stor vekst for magre og proteinrike produkter, ifølge Tine.

Det hjelper nok også at store internasjonale stjerner som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard uttrykker sin begeistring for meieriprodukter.

Tidligere i år skrev Stavanger Aftenblad om lokale meierier, som opplever at salget går til himmels etter drahjelp fra Haaland.

Bli bedre kjent med Jersey-meieriet på Bryne. De er landets eneste meieri som lager produkter av kun jerseymelk.

100 millioner liter mer melk i 2024

Landbruksminister og meieriproduktelsker Geir Pollestad (Sp) har ikke kastet seg på cottage cheese-trenden, men er glad for at etterspørselen etter meieriprodukter går opp.

– Jeg tror det er kjempeviktig for økonomien til bøndene. De får nå oppleve at salget går oppover igjen.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad i Senterpartiet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han håper ikke vi ender opp i samme situasjon som fjoråret, med lite melk på slutten av året.

– Derfor valgte vi det sterkeste virkemidvirkemiddelet og har sagt at alle melkebønder kan produsere mer. Jeg tror dette skal gi ønskede resultater. Nå har vi innført et nytt pristilskudd og økt målprisen for melk, slik at det blir mer lønnsomt å produsere mer.

I første kvartal av 2024 ser Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter en salgsoppgang i samtlige meierikategorier.

Salg av meieriprodukter under første kvartal 2024 Produkt Totalt volum Q1 2024 Endring fra Q1 2023 Melk 104.997 +0,1% Ost 28.672 +4,4% Yoghurt 15.818 +3,1% Rømme 5070 +3,0% Fløte 8030 +11% Smør 4668 +4,4% Volum er oppgitt i 1000 liter per kilo. Tallene er fra Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Ødegård i Norsk melkeråvare forteller at de har beregna en etterspørsel til 1480 millioner liter melk i 2024.

– Vi anslår at vi i sum kommer til å ta imot nesten 100 millioner liter mer melk enn vi gjorde i fjor. Den ekstra effekten vi får av frislippet anslår vi til å være i størrelsesorden 20–30 millioner liter, sier han.

I februar måtte tre bønder i Suldal tømme ut 7000 liter melk da melkebilen ikke kom. Se video her.

Venter lenger med å slakte

Produksjonen øker, men det betyr ikke nødvendigvis at det vil bli flere kyr i fjøsene framover.

– Vi vet at mange løser dette med å produsere mer ved å la være å sende kyrne til slakt, slik at muligheten for å justere mer eventuell produksjon neste år er til stede ved behov, sier Pollestad.

Det nye frislippet vil føre til høyere levealder for kyrne. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

En av dem som planlegger med å vente med å sende dyrene til slakt, er bonden på Røyneberg.

– Nå kommer vi til å prøve å gjøre det vi kan for å produsere mer og lenger. Vi kommer til å slakte mindre, forteller han.

Visste du at to melkebønder slutter hver uke?