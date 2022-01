Kommunen har tolket reglene feil – Sverre og Johanna har rett til å bo sammen

NRK har i flere saker denne uken fortalt om ekteparet Sverre og Johanna Solli på Karmøy som ikke får bo sammen. Johanna har hatt sykehjemsplass siden 2020, mens Sverre har fått fire avslag.

I intervju med NRK har kommunen svart at samboergarantien i forskrift om en verdig eldreomsorg kun gjelder når begge har rett på sykehjemsplass.

Dette er feil, ifølge Statsforvalteren i Rogaland.

Kommunen må finne et tilbud

– Kommunen skal vurdere ønsket om å bo sammen med sin ektefelle som en del av helheten i hva som utgjør et forsvarlig tjenestenivå for den enkelte. Denne vurderingen er ikke avgrenset til å kun gjelde i de tilfellene begge har et individuelt behov for sykehjemsplass, og skal være del av hvordan kommunen tilrettelegger tjenestetilbudet til sine innbyggere, skriver Bent Høie og fylkeslege Janne Dahle-Melhus i en felles uttalelse til NRK.

GJELDER ALLE: Sykehjemsplass er ikke et kriterium for at samboergarantien skal gjelde, sier statsforvalter Bent Høie. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Også Bård Hoksrud reagerer på tolkningen Karmøy kommune har gjort av samboergarantien.

– Dette er ikke i tråd med intensjonen da vi vedtok denne forskriftsendringen. Det var veldig tydelig at man skulle legge til rette for at par skulle få mulighet til å bo sammen. Da må kommunen finne et tilbud og tilrettelegge for det, sier han.

FEIL TOLKNING: Bård Hoksrud (Frp) mener Karmøy kommune tolker forskriften feil. Foto: Nils Skumsvoll

Hoksrud vil ta samboergarantien opp med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) denne uken.

Karmøy mener likevel de har rett

Karmøy kommune mener på sin side at deres tolkning er riktig, basert på tidligere kommunikasjon med Statsforvalteren i Rogaland.

Nora Olsen-Sund, kommunalsjef for helse og omsorg i Karmøy kommune. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– I vår dialog med statsforvalter har vi fått skriftlig tilbakemelding på vår forståelse av samboergarantien. Kommer statsforvalter med en ny skriftlig forståelse må vi se på dette igjen, skriver kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy kommune, Nora Olsen-Sund, i en e-post til NRK.

Tvinges til skilsmisse

Mai Camilla Munkejord er omsorgsforsker på Høgskulen på Vestlandet. Hun mener Norge er for dårlige til å ta vare på kjærligheten mellom eldre mennesker og reagerer på at ekteparet på Karmøy ikke får bo sammen.

KJÆRLIGHET: Postdoktor Mai Camilla Munkejord mener Norge er for dårlige til å ta vare på kjærligheten mellom eldre mennesker. Foto: Høgskulen på Vestlandet

– De som har tatt denne avgjørelsen har ikke evnet å se hele mennesket. Det kan være en veldig sterk kjærlighet, forelskelse, og et behov for å være sammen. Også blant eldre. Å ignorere det er veldig alvorlig, sier hun.

– Vi ser gang på gang at norske kommuner tvinger eldre par til skilsmisse på grunn av at partneren blir syk og må på sykehjem, sier hun.

Olsen-Sund svarer dette på kritikken fra Munkejord:

– På generelt grunnlag er langtidssykehjemsplass høyeste omsorgsnivå. Når vi tildeler tjenester ser vi alltid på hva som er faglig forsvarlig i forhold til omsorgsbehovet. I alle våre saker tilstreber vi å se på helheten.