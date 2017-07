Kirken vil senke bryllupsstandarden

– Stadig færre som gifter seg. Det syns vi i kirken er synd og vil gjøre noe med. Vi vil vise at det går an å ha en flott vielse på en enklere måte enn det mange velger i dag, sier Silje Trym Mathiassen, prest i Stavanger domkirke.

Den norske kirke peker på at bryllupsstandarden har blitt høy, med store og kostbare selskaper, og at mange syns det er vanskelig.

Prest Silje Trym Mathiassen synes det er synd at færre velger å gifte seg, og hun tror det skyldes den høye bryllupsstandarden i dagens samfunn. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Mange forteller om mye stress i forbindelse med planleggingen, sier Mathiassen.

Derfor inviterte hun i går ni par til alters i egen kirke, på torget i Stavanger. Hensikten med fellesvielsen var å vise andre som forbinder bryllup med kostbare selskaper og lange seremonier at det går an å gjøre det enkelt.

– Jeg håper vi skal få en trend som viser at det går an å gifte seg enkelt og på nye, spennende måter som tiltaler mennesker i vår tid, sier hun.

Avlyste bryllupet da datteren ble født

– Vi skulle egentlig gifte oss i 11. februar i år, men så fikk vi en liten jente som gjorde at planen ble avlyst. Vi fikk vite om dette arrangementet, og nå er vi her da, sa Ulvar Hardeland fra Haugesund.

Han og Camilla Hopland var et av parene som benyttet seg av tilbudet og gikk til alters i Stavanger domkirke. Det passet dem godt å senke terskelen.

– Det er bare meg og han, så enkelt er det. Jeg har tatt det med ro og ikke stressa. Når det er den rette er det bare å svare ja, sa Hopland.

Camilla Hopland og Ulvar Hardeland fra Haugesund ga hverandre sitt ja i går. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Hold det enkelt

Det var kirken, i samarbeid med Gladmatfestivalen, som sto for både planlegging, utførelse og finansiering av den alternative seremonien. I en nesten fullsatt sal ble brudeparene vartet opp med underholdning, en musikalsk overraskelse og servering av kaffe og kaker.

– Det var utrolig mye glede og kjærlighet i rommet. Folk smilte og strålte. Jeg ble veldig rørt da alle parene kom opp, sa Mathiassen.

– Det var en fantastisk opplevelse! Alle som satt der oppe følte det samme, og jeg så på de andre at de var utrolig glade etterpå. Jeg er veldig takknemlig for muligheten, og angrer ikke på at vi giftet oss på en spesiell måte, sa Hopland.

Presten i Stavanger domkirke har et budskap til andre par der ute som kanskje vurderer å gifte seg, men som tenker det er mye stress.

– Størst av alt er kjærligheten, og det gjelder å ha fokus på det som virkelig betyr noe, sier Mathiassen.