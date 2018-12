Kåre ble svindlet for 2,4 millioner på nettet

– Det er noe av det verste, verste jeg har følt.

Mannen i 30-årene fra Jæren vil være anonym, av hensyn til familien. Vi kaller ham derfor «Kåre».

For to år siden var han en ganske vanlig familiefar. Økonomien var god. Kåre hadde nesten betalt ned på huset. Men så fant han en fristende annonse på Facebook.

– Det begynte med at jeg fant en lenke på nettet som lovet at jeg skulle bli rik på veldig kort tid.

Deretter registrerte han seg på ei nettside med navnet «Stern».

– Jeg ble så oppringt av en som skulle hjelpe meg å få enda mer penger.

Svindlerne som drev den angivelige investeringssida på nettet, var kyniske. De bygget tillit ved daglige telefonsamtaler, og Kåre fikk beskjed om ikke fortelle om investeringene til noen før han hadde høstet den store gevinsten.

Fikk penger tilbake

Og det som gjorde at Kåre virkelig stolte på dem, og på nettsida, var at han ved flere anledninger fikk penger tilbake.

– Da tenkte jeg: Dette vil fungere. Jeg kommer faktisk til å få penger, sier Kåre.

Jærbuen trodde han hadde gjort smarte investeringer, og ble lokket til å satse mer. Han tok opp seks forbrukslån. På det meste hadde han én million dollar, eller over åtte millioner norske kroner inne på investeringsportalen.

Det var denne nettsida Kåre ble svindlet gjennom. Etter at du har gitt fra deg personlig informasjon, kan du satse på penger på valuta, kryptovaluta, selskaper eller råvarer. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Og historien hans er ikke unik. Kåre sin bank, SR-Bank, har i 2018 avdekket nettsvindel for 20 millioner kroner. Og da snakker vi svindel som den Kåre opplevde, altså gjennom investeringssider på nettet.

– Betydelig økning

Og hvis vi går ut ifra at tallene til SR-Bank er representative for landet, ble nordmenn svindlet på denne måten for 400–500 millioner kroner i 2018.

– Det spesielle i år er at vi har sett en betydelig økning. Det skyldes blant annet at vi nordmenn er litt naive, vi tror godt om folk, sier Thor Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank1 SR-Bank.

Banken ble oppmerksomme på Kåres aktivitet i juni i 2017. Men også banken begynte å tvile når Kåre faktisk fikk penger tilbake fra svindlerne.

Thor Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank1 SR-Bank. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Da følte vi oss litt tryggere på at dette kunne være et greit nettsted, sier konserndirektøren.

NRK har vært i kontakt med folk som jobber for den aktuelle nettsida, men det har likevel ikke lyktes oss å få noen kommentarer på Kåres historie og påstandene om at nettsida er svindel.

Men et raskt Google-søk viser at nettsida Stern av flere blir sett på som lureri. Det tyske finanstilsynet har bedt Stern om å legge ned virksomheten.

Rådet til ikke å anmelde

Da han forstod at han var lurt, dro Kåre til den lokale politistasjonen for å anmelde saken.

– De svarte bare at de pengene har du tapt, og du må bare gå videre. Jeg har aldri følt meg så dum, sier han.

Politibetjent Sturle Smith, som er leder for seksjonen for økonomisk kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt, kjenner ikke til hvorfor Kåre ble anbefalt om å la være å anmelde.

Politibetjent Sturle Smith er leder for seksjonen for økonomisk kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Enhver person som føler seg utsatt for en straffbar handling bør komme til politiet med historien så fort som mulig for at saken skal få et godt utgangspunkt, sier Smith.

– Hva kan politiet gjøre med denne type saker?

– Dersom pengene har gått fra en konto til en annen så begynner den kritiske tiden å løpe, så noe av det første vi gjør er å kontakte banken som pengene har gått ut ifra, for å se om det er mulig å sikre verdier.

– Vanskelig

Smith råder folk som vil investere, til å bruke kjente kanaler, som banken din, etablerte meglerhus eller Oslo Børs.

Han innrømmer at denne typen nettsvindel er vanskelige saker å etterforske.

– Etterforskningen er krevende all den tid gjerningspersonen befinner seg bak en kryptert IP-adresse og i utlandet. Men ingenting er umulig, sier han.

Kåre må i dag jobbe rundt 40 timer overtid i måneden for å få råd til å betale avdragene på alle lånene han tok opp.

– Det er overtidspengene som gjør at jeg kan kjøpe klær til ungene, sier han.