Kan likevel bli flosshatt og sjakett i Stavanger

17. mai-utvalet i Stavanger har bede Formannskapet sjå på saka om sjakett og flosshatt til medlemmane i 17. mai-utvalet på nytt.

– Det har komme veldig mange sterke reaksjonar. Mange reagerer på at ein stor stavangertradisjon skal forsvinne, seier utvalsmedlem Kristoffer Sivertsen (Frp).

I mars vedtok eit fleirtal i utvalet å gå vekk frå ordninga der kommunen betaler for finstasen på 17. mai. Ordninga har vore ein tradisjon i 100 år. Men Arbeidarpartiet i byen meinte det ikkje høyrte heime å bruke skattebetalarane sine pengar på sjakett og flosshatt.

Ordførar Sissel Knutsen Hegdal (H) har tidlegare opplyst at det blei brukt 28.000 kroner på mennenes klesdrakt i førre komité-periode. I tillegg skal to kvinnelege komitémedlemmar ha fått 4.000 kroner kvar for å kjøpe antrekk dei siste periodane.

Blir det ja i formannskapet nå, er det berre eit hinder igjen før ein kan garantere sjakett på nasjonaldagen.

– Det kjem an på kor fort skreddaren kan sy, seier Sivertsen.