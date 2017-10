Dixi ressurssenter: – Metoo-kampanjen hjelper overgrepsutsatte

Emneknaggen «metoo» har skapt et fellesskap for overgrepsofre rundt om i hele verden. – Det hjelper utsatte med å føle at de ikke er alene, sier Tina Skotnes, psykiatrisk sykepleier og veileder ved Dixi ressurssenter.