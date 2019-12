NRK har gått gjennom ligningsinntekten til spillerne hos NM-finalistene Viking og Haugesund; altså nettoinntekten etter fradrag.

Vi har tatt med spillere med minst fem kamper i år (serie, cup og E-cup), og som skattet til Norge siste ligningsår.

Hos Haugesund var gjennomsnittslønnen 559.000 kroner (14 spillere), og medianen 586.000 kroner.

Hos Viking var snittet 478.000 kroner (17 spillere) og medianen 467.000 kroner.

Medianinntekten – eller middelinntekten – for de to klubbene til sammen er 502.000 kroner.

Viking-talentet Adrian Pereira tjente null og niks i fjor, men er nok en av dem som har fått en langt bedre kontrakt i år. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Dette viser hva den midterste spilleren i hele utvalget tjener når vi rangerer fra høyest til lavest, og er det beste målet på lønnsnivået i en gruppe.

Tjente mer for 15 år siden

Går vi bare tre år tilbake i tid sto sju Viking-spillere med millionlønn i ligningen. Nå er det ingen.

For 15 år siden var middelinntekten i Viking 480.000 kroner, ifølge de samme skattelistene.

Dette tilsvarer rundt 650.000 kroner i dagens pengeverdi.

Det reelle lønnsnivået i klubben har altså gått merkbart ned siden begynnelsen av 2000-tallet.

Tallmaterialet en god indikasjon på at det langt fra er noen lønnsfest i de to klubbene som løper ut til cupfinale på Ullevål søndag.

Viking Fotball Spiller Inntekt Zlatko Tripic 910692 Tommy Høiland 822108 Andre Danielsen 691979 Kristoffer Løkberg 671681 Iven Austbø 656674 Rolf Vikstøl 595520 Runar Hove 538400 Even Østensen 502005 Zymer Bytyqi 466683 Fredrik Torsteinbø 462517 Viljar Vevatne 426191 Johnny Furdal 358769 Yildren Ibrahimaj 345207 Kristian Thorstvedt 252791 Tord Salte 227452 Sondre Bjørshol 149939 Jostein Ekeland 52849

For Vikings del må det legges til at klubben spilte i 1. divisjon i fjor. Men heller ikke opprykket har skapt noen lønnsfest i klubben.

– Viktigst med gode utviklingsvilkår

– Vi har lønnstak i Viking, og klubben kommer aldri til å bli i nærheten av lønnsledende i Norge så lenge Bjarne Berntsen og jeg er her, slår daglig leder Eirik Henningsen fast.

Hva taket ligger på ønsker Viking-sjefen ikke å kommentere.

Eirik Henningsen er daglig leder i Viking. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Henningsen mener det er fullt mulig å etablere et lag i toppen av norsk fotball med lønninger på dagens moderate Viking-nivå.

– Vår vei går gjennom utvikling av talentfulle regionale spillere. Det sentrale da er et godt fotballakademi i klubben, topp støtteapparat, også medisinsk, og en lønnspolitikk som skaper samhold i stedet for uro og støy i spillergruppa.

Eirik Henningsen understreker at Viking driver talentutvikling for salg til større klubber, og at det er dette som skal gjøre dem attraktive for spillere de ønsker til klubben.

– Den store gulroten hos oss er ikke høy lønn her og nå, men å gi spillere gode vilkår for å ta steget videre til en liga hvor de vil få langt bedre betalt.

FK Haugesund Spiller Inntekt Joakim Våge Nilsen 1045928 Ibrahima Wadji 1032592 Sondre Tronstad 873788 Bruno Leite 778702 Alexander Stølås 774891 Fredrik Pallesen Knudsen 768879 Christian Grindheim 600067 Ibrahima Kone 572760 Helge Sandvik 447558 Niklas Sandberg 414013 Torbjørn Kallevåg 368333 Kristoffer Velde 67922 Kevin Krygård 39157 Thore Pedersen 35843

John Harald Log, daglig leder i FK Haugesund, mener lønnsnivået også hos dem er høyt nok til å skape gode resultater i norsk eliteserie.

Jon Harald Log er daglig leder i FKH. Foto: FK Haugesund

– Vi har kvalifisert oss til spill i Europa hele tre ganger de siste fem årene, påpeker Log.

Han understreker at FK Haugesund først og fremst må leve av det klubben tjener.

– Vi må få mye ut av lite. Det innebærer en lønnspolitikk som er litt under midten i norsk fotball. Det er fullt mulig å vinne medaljer i norsk eliteserie og cup med et forholdsvis lavt lønnssnitt, sier han.

Bendtner tjente mer enn hele Viking

Vi har, for sammenligningens skyld, innhentet tall fra lønnsledende Rosenborg som er i en helt annen verden enn cupfinalistene fra Rogaland:

I Rosenborg var snittlønningen 2,6 millioner kroner for 17 spillere i fjor. Medianen var omtrent den samme.

Dette er mer enn fem ganger høyere enn hos Viking og Haugesund.

Nicklas Bendtner har forlatt Rosenborg, men tjente godt i fjor. Foto: Niels Christian Vilmann / AFP

Da har vi tatt bort Nicklas Bendtner som hadde en ligningsinntekt på nesten ni millioner kroner i fjor – mer enn alle de 17 Viking-spillerne på lista til sammen.

Den kontroversielle dansken er nå borte fra Trondheimsklubben. Men lønnsfesten er ikke borte hos RBK.

De tre best betalte spillerne i Rosenborg i dag tjener til sammen klart mer enn summen av samtlige 22 spillerne fra Viking og Haugesund som starter finalen søndag.