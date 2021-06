Igjen strømmer bedriftene til norsk palmeøy

– Det er så fint! Jeg skjønner ikke helt at jeg er i Norge, sier Martine Yri.

Hun vandrer blant eksotiske blomster, palmer og kritthvite strender. Men Yri er ikke på Gran Canaria, hun er gjest på øya Sør-Hidle utenfor Stavanger.

Her tilbyr opplevelsesstedet Flor og Fjære omvisning i den tropiske hagen og middag i restauranten.

Flor og Fjære med sin eksotiske hage og restaurant er i dag en av de største reiselivsbedriftene i Rogaland. Foto: Marianne Løvland / NTB

Som så mange andre i bransjen har de hatt et svært vanskelig år, men nå peker pilene oppover.

– Nå renner det inn bestillinger, og vi merker spesielt større pågang fra bedrifter, sier daglig leder Hanne Hidlefjord.

Hanne Hidlefjord, daglig leder ved Flor og Fjære. Foto: Arild Eskeland / NRK

Fersk undersøkelse

Mye tyder på at oppgangen dette ikke bare gjelder Flor og Fjære, men hele økonomien. NHO har nettopp gjort en undersøkelse blant 3100 av sine medlemsbedrifter over hele landet – og i alle næringer.

Omsetningen i seks av ti bedrifter er tilbake til normalen, ifølge NHO.

Risikoen for konkurs er på det laveste siden pandemien startet.

38 prosent av bedriftene har mottatt penger gjennom koronastøtteordninger. 23 prosent sier at støtten har gjort at de har unngått oppsigelser.

I reiselivet er det nå 46 prosent som vurderer markedssituasjonen som dårlig, mot 71 prosent i mai.

Blant palmene på Flor og fjære blir gjestene guidet rundt av daglig leder Hidlefjord.

– Det treet heter apenes skrekk. Det stikker voldsomt, så du vil ikke klatre i det, sier hun.

August og september ligger an til å bli særlig travelt på palmeøya. Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, mener familiebedriften utenfor Stavanger er et godt barometer på hvordan det går i det norske næringslivet.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. Foto: Marie Håland / NRK

– Over halvparten av bedriftene er tilbake igjen til normalen, det er utrolig positivt å se. Og nå har vaksinen kommet og solen skinner, så nå kan bare sommeren komme også, sier hun.

Mangler arbeidskraft

Men oppgangen fører også med seg problemer, særlig for reiselivet. På grunn av økningen i bookinger mangler nå fire av ti reiselivsaktører nødvendig arbeidskraft fra utlandet, ifølge NHO Reiseliv.

– Dette er krise fordi mange reiselivsbedrifter risikerer å måtte redusere antallet gjester og dermed mister sårt tiltrengt omsetning. Vi forstår at myndighetene vil ha god kontroll før man åpner opp for generell innreise for folk uten vaksine og fra røde land, men næringen fortviler over at det ikke åpnes mer for arbeidsinnvandring, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.