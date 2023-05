Klokken har så vidt passert 07.30 og inn hoveddøren til Gand videregående skole i Sandnes er det et jevnt tilsig av elever og ansatte.

Lærer Kathrine Svarstad har kommet seg opp i skolens fjerde etasje og er godt i gang med å sette opp kamerautstyr i klasserommet.

– Den ene ipad-en skal filme meg og den andre skal filme elevene, forteller Svarstad.

37-åringen har vært lærer i snart elleve år og innrømmer at skjermene har effekt.

– Du blir veldig bevisst på deg selv. På godt og vondt. Men jeg syns det er veldig kjekt, og jeg har fått en del aha-opplevelser, sier hun.

Elever ved enkelte videregående skoler blir filmet via iPader, som en del av et større forskningsprosjekt. Foto: Marte Skodje / NRK

Bedre med kamera?

Helt siden høsten 2022 har elevene i på automasjon VG2 ved Gand blitt filmet i timene.

Videoopptakene fra klasserommet inngår i forskningsprosjektet Interact (ekstern lenke). Studien blir gjennomført i Norge og er et av de største prosjektene i Europa på videregående opplæring.

Målet med forskningen er å finne ut hvordan lærere kan få bedre relasjon med elevene.

– Det var litt snålt i starten, men nå går det greit, sier Paul Andor Eik Rovig.

17-åringen syns det er helt uproblematisk å bli filmet, og flere av medelevene hans har samme holdning.

Paul Andor Eik Rovig (17) går andre året på automasjon. Her får hjelp av lærer Kathrine Svarstad. Foto: Marte Skodje / NRK

– Vi har blitt vant til det. Og dette er jo for at læreren skal bli flinkere, sier Nikolai Frafjord Sunde (18).

Han mener selv at han lærer bedre etter at kameraene kom opp.

– Det beste med kameraene er at alle blir sett. Ikke bare dem som er oppmerksomhetssyke, men også de som er ganske stille. Det syns jeg er viktig, sier han.

Nikolai Frafjord Sunde, elev ved Gand videregående skole. Foto: Marte Skodje / NRK

– Vi oppfører oss litt bedre når kameraene er her. Før var det mye kødd, men etter at skjermene kom opp så er det blitt mindre av det, sier Robin Pettersen (17).

– Vil du si at læreren din blitt bedre?

– Vel, hun er kanskje en av de beste lærerne jeg noen gang har hatt. Så akkurat hun trengte ikke å endre på noe for min del iallfall. Hun er en sykt bra lærer, svarer Pettersen.

Robin Pettersen, elev ved Gand videregående skole. Foto: Marte Skodje / NRK

To av ti slutter på skolen

100 lærere fordelt på tolv skoler i Rogaland og Møre og Romsdal er med i Interact.

Forskerne i Interact ønsker å finne ut hvordan samhandlingen mellom lærer og elev kan bli bedre, slik at undervisningen blir enda mer engasjerende. Spørsmålet er om lærerne kan få flere elever til å fullføre videregående (ekstern lenke).

– I dag er det for mange som ikke fullfører videregående skole. Vi tror denne forskningen kan bidra til at færre dropper ut av videregående.

Det sier Sigrun K. Ertesvåg, som leder forskningsprosjektet Interact.

– Mange lærere synes det var kjempeskummelt å bli filmet i starten. Nå er tilbakemeldingen at det å se klasserommet sitt på film er veldig nyttig og lærerikt, sier Sigrun K. Ertesvåg. Foto: Marte Skodje / NRK

Interact er inspirert av en serie studier som dokumenterer effekter av «My Teaching Partner» (ekstern lenke), som er utviklet og evaluert av forskere ved Universitetet i Virginia.

Studien skal pågå frem til 2025 og er blant annet finansiert med 20 millioner fra Norges forskningsråd.

Halvveis i studieløpet ser forskerne tegn til bedring.

– At lærere kan faget sitt er ikke nok for at eleven skal lære. Når undervisningen blir filmet, kan læreren se klasserommet fra elevenes perspektiv, sier Ertesvåg.

Videoopptakene studeres nøye

På Gand videregående skole er undervisningstimen over og Kathrine Svarstad gjør seg klar for digital veiledning.

Kathrine Svarstad får digital veiledning av Frank Rafaelsen under Interact-studien. Foto: Marte Skodje / NRK

Opptakene fra klasserommet blir nøye gjennomgått av både Svarstad selv og veileder Frank Rafaelsen.

Han tror Interact-studien har hatt en positiv effekt.

Frank Rafaelsen har blant annet master i pedagogikk og veileder flere lærere som er med i Interact-studien. Foto: Marte Skodje / NRK

– Inntrykket mitt er at det fungerer for både dem som er ferske og kanskje litt usikre, men også dem som har jobbet ganske lenge. Jeg har flere eksempler på lærere som sier at de har savnet denne type fagsamtaler, sier Rafaelsen.

Svarstad er sier seg enig.

– Jeg blir gjort oppmerksom på de tingene som er bra. Og de gangene der jeg kanskje har gått litt fort frem, eller ikke fikk med meg hele klassen. Det syns jeg er veldig bra å få veiledning på, sier hun.