– Min første tanke er at dette er «helt hål i håve», sier Roy Steffensen (Frp), som de siste fire åra har sittet i transportkomiteen på Stortinget.

Han ser to mulige løsninger: Enten kutte ut ståplassene på disse bussene, eller droppe påbudet om å bruke belte.

– Umiddelbart ser jeg for meg at det enkleste er å fjerne påbudet. Samtidig vil jeg oppfordre flest mulig til å bruke belte. Det er tryggest for deg, og tryggest for dem rundt deg, sier han.

Storkontroll denne uken

Francis Hess i Trygg Trafikk i Rogaland mener og at reglene om ståplass bør endres for å bedre trafikksikkerheten:

– Det bør ikke tillates ståplass i busser som kjører i over 50 kilometer i timen, mener hun.

– Det er paradoksalt at du kan stå usikra i denne bussen, sier Francis Hess, fungerende fylkesleder i Trygg Trafikk i Rogaland.

Francis Hes i Trygg Trafikk i Rogaland. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Denne uka kontrolleres bilbeltebruken – eller kanskje vi heller skal si bussbeltebruken – i busser over hele Norge.

De endelige talla er ikke klare, men det er ingen tvil om at antallet bøter kommer til å overgå 2016-kontrollen med god margin. I fjor blei 237 passasjerer bøtelagt, men den kontrollen var langt fra like omfattende.

I Rogaland sjekka Vegvesenet beltebruken i en Kystbussen-buss de stoppa på E39 på Sokn i Rennesøy mandag. Bussen kjører mellom Stavanger og Bergen.

Utenlandske turister bøtelagt

En tredel av passasjerene fikk bot på 1500 kroner. Flere av dem var for øvrig utenlandske turister, noen fra Venezuela. Blant sistnevnte herska det en viss tvil om boten faktisk var reell.

Samtidig: Hvis de hadde stått i bussen, hadde de ikke fått bot.

– Overreaksjon, mener Ragnhild Kostøl. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Et rart regelverk, sier Kystbussen-sjåfør Odd Egil Høyland. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– En overreaksjon, fastslår Ragnhild Kostøl på vei om bord i Kystbussen et par dager seinere.

For henne har det blitt sjølsagt å bruke belte i buss, men hun stusser over at det samtidig er lov til å stå.

– Jeg har selvfølgelig beltet på. Jeg står ikke i bussen. Hvis jeg tar beltet av, så er det fordi jeg skal på do, sier hun.

– Det er jo et rart regelverk at du skal være nødt til å ha på sele, mens det likevel er lov til å stå, innrømmer Kystbussen-sjåfør Odd Egil Høyland.