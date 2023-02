Høyesterett behandlet nylig en sak hvor en person hadde kjørt en elsparkesykkel med promille.

Bakgrunnen er en sak hvor en mann i 20-årene i fjor sommer ble stanset av politiet i Oslo etter å ha kjørt med elsparkesykkel med en promille på 0,8.

Mannen ble dømt til å betale en bot på 70.000 kroner i tingretten, samt dømt til tap av førerkortet for bil i ett år.

Anken ble forkastet av Borgarting lagmannsrett, før Høyesterett forkastet tingrettens dom.

Det betyr at mannen får sertifikatet tilbake.

I en pressemelding skriver Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, som prosederte saken i Høyesterett, at Høyesterett fullt ut har hørt deres argumentasjon.

– Promillekjøring med elsparkesykkel kan ikke sammenlignes med promillekjøring med bil, skriver han.

Anders Brosveet i Elden Advokatfirma. Foto: Anders Fehn / NRK

Boten kraftig redusert

Høyesterett har tatt utgangspunkt i det generelle kravet om forholdsmessighet mellom handling og straff som gjelder i strafferetten generelt.

– Ut fra dette kommer Høyesterett til at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel er mer sammenlignbart med kjøring med moped enn med bil, og at bot alene er rett straff for promillekjøring med elsparkesykkel, sier advokaten ifølge pressemeldinga.

Høyesterett har også kommet frem til at vedkommende idømmes en bot på 15.000 kroner i stedet for 70.000 kroner.

Fra og med 15. juni i fjor ble reglene for kjøring med elsparkesykler innskjerpet. Blant annet ble det fra denne datoen satt en promillegrense på 0,2 også for elsparkesykler.

I tillegg ble elektriske sparkesykler omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn».

Den 17. juni i fjor ble to personer på hver sin elsparkesykkel stanset i en promillekontroll på vei hjem fra en festival i Stavanger.

Advokat Brynjar Meling. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Sak i Gulating lagmannsrett

I tingretten ble begge to fradømt sertifikatet i 18 måneder. I tillegg fikk de en bot på henholdsvis 88.000 kroner og 80.000 kroner.

Men gjennom advokat Brynjar Meling anket de to dommen, og saken skulle egentlig opp til behandling i lagmannsretten 22. februar.

Meling uttalte til NRK i september at han håpte å få saken til Høyesterett, og at han håpet å fastsette en straff med et forenklet forelegg for promillekjøring med elsparkesykkel.

Den straffen er nå fastsatt.