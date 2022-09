Anker elsparkesykkel-dom – Brynjar Meling vil ta saken til høyesterett

To personer er i Sør-Rogaland tingrett dømt til betinget fengsel i 18 dager, de mister lappen i 18 måneder og får henholdsvis 80.000 og 88.000 kroner i bot.

I september skulle rettssaken mot en tredje person ha kommet opp. Han ble stoppet på elsparkesykkel i Sandnes, med en promille på 0,6.

Her skal påtalemyndigheten ha foreslått en bot på 163.000 kroner, og at sertifikatet gikk tapt i åtte måneder. Samt betinget fengsel i 15 dager.

Nå har han tatt kontakt med advokat.

– Jeg kontaktet Brynjar Meling, så jeg er selvfølgelig svært fornøyd med at han vil ta dette videre, sier den tredje personen.

Ifølge Aftenbladet, som omtalte saken først, er hans rettssak nå utsatt fordi siktede har trukket sitt samtykke til tilståelsesdom.

– Saken min er utsatt. Jeg stoler fullt og helt på Meling. Han og meg har et identisk syn på saken og han har, i motsetning til myndighetene her, gangsynet i behold, uavhengig av hans rolle som advokat, sier personen til NRK.

Illustrasjonsfoto: Mannen ble stoppet med 0,6 i promille i Sandnes i sommer. Politiet mener nå at han skal fratas lappen i åtte måneder og få 163.000 kroner i bot. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Reagerer med vantro

Han er alt annet fornøyd med påtalemyndighetens forslag til straffeutmåling, og reagerer med vantro.

– Jeg mener de bryter med etikk og moral. De risikerer å miste relevans og lojalitet i befolkningen, sier han til NRK.

Kvinnen som mistet lappen i 18 dager og fikk 80.000 kroner i bot påpeker at hun forventet å få en bot når hun har brutt loven, men mener straffen ikke henger på greip.

– Straffen jeg fikk er vanskelig å akseptere. Jeg forstår ikke hvorfor man skal straffe en elsparkesyklist med promille på samme måte som en bilfører med promille, sier hun.

Hun poengterer at hun har kjørt bil i over 20 år, uten å ha fått så mye som en prikk på førerkortet.

Vil til høyesterett

Nå vil Brynjar Meling ta saken helt til Høyesterett. Der skal kvinnen være med.

– Det er litt skummelt, men det føles som noe en må gjøre. Det kan ikke være sånn at jeg ikke kan kjøre bil, men fortsatt kan farte rundt på elsparkesykkel.

Også mannen som er dømt gleder seg over at Meling tar saken. Nå håper han bare at rettssystemet tar dem alvorlig.

– Jeg skal bli med på saken så langt jeg kan. Så håper jeg at det blir en formilding av straffen. Det kan være greit med regulering, men dette henger ikke på greip. Ta nå heller ifra meg retten til å kjøre elsparkesykkel enn bil.

Forsvarer Brynjar Meling har i dag sendt inn en anke til lagmannsretten for disse to som er fradømt sertifikatet.

Han påpeker at straff skal være proporsjonalt.

– En må være 18 år for å ha fullført teorikurs, glattkjøringskurs og mørkekjøring. I tillegg må en bestå en vanskelig teoretisk og praktisk eksamen. For å kjøre elsparkesykkel må en være 12 år, sier Meling og fortsetter:

– Det sier litt om hvilke krav som stilles til ferdighet og hvilke eventuelle mangler en kjøring med promille kan medføre.

Advokat Brynjar Meling har på vegne av de to som er siktet for å ha kjørt elsparkesykkel med promille, anket saken til lagmannsretten. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Mener tingretten har sovet i timen

Han forklarer at det i disse tre sakene er det kjørt med promille på sykler som har en maksfart på 20 km/t og en vekt på 30 kilo.

– Det er ikke rapportert om noe som helst hasardiøs kjøring på disse, poengterer han.

Meling viser til en dom fra høyesterett i 2016, hvor en mann ble dømt for å kjøre med promille på en Segway.

Der kom de imidlertid frem til at det ikke var rimelig å bruke samme straffutmåling som ved promillekjøring med bil, men at man i stede straffes etter vanlige straffutmålingsprinsipper.

Nå håper han å fastsette en straff med et forenklet forelegg for kjøring av elsparkesykler med promille.

– Når verken påtalemyndigheten eller tingretten har sett hen til prinsippene i denne dommen, har de sovet i timen. Nå håper jeg vi kan sette en standard, sier han.