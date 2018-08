Høster ros fra passasjerer etter ferjebrann under Preikestolen

Totalt 54 personer måtte i all hast evakuere ferja MF «Eid» fredag kveld. Varmgang i hovedmotoren førte sannsynligvis til brannen.

Slukkemannskapene slet lenge med å få kontroll, men ved 3-tiden meldte P4 at brannen var slukket.

Nå er ferja fraktet til industrikaia i Forsand kommune. Til uken skal den undersøkes nærmere.

– Havarikommisjonen for sjø og Nordsjø-/miljøseksjonen i politiet er varslet. Det vil ikke skje noe mer før tidligst mandag, sier Helene Strand, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det er for tidlig å si hvorfor hovedmotoren fikk varmgang og tok fyr. Det forteller Per Svanes, agent for The Fjords, selskapet som drifter ferja MF «Eid» i Lysefjorden denne sommeren.

– Undersøkelser må vise hva som har skjedd, sier han.

Passasjerene som var om bord er nå innkvartert på hotell i Sandnes. Her vil de oppholde seg inntil videre.

Det er Norges største ferjeselskap, Fjord 1, som eier ferja. Lørdag ettermiddag jobber de med å få tak i ei stor kran, som skal heise én og én bil av «Eid».

Rask evakuering

Den franske turisten Rom Ben Dvora var om bord på ferja som brant. Han opplevde situasjonen som udramatisk, omstendighetene tatt i betraktning.

Mye av æren for det gir han til mannskapet på MF «Eid».

– De gjorde slik at ingen fikk panikk. De fortalte oss hva vi skulle gjøre og vi forholdt oss til det, sier Dvora til NRK fredag kveld.

Den franske turisten Rom Ben Dvora ble reddet ut av den brennende ferja. Foto: Magnus Stokka / NRK

Svanes i The Fjords kan fortelle at retningslinjene ved brann ble fulgt eksemplarisk, og at evakueringen gikk raskt og effektivt.

– Mannskapet er drillet på slike situasjoner. Det var mange privatbåter i området og det gikk raskt fra passasjerene ble informert, til de var ute, sier han.

Samtidig skjedde hendelsen under ideelle værforhold.

– Det var ikke mye vind og sjøen var grei. Alle redningsetatene var på plass veldig raskt.

Kriseteamet i Forsand kommune satte krisestab, og hjalp til slik at passasjerene kom seg inn i varmere lokaler.

Har slitt med tekniske problemer

Ved flere anledninger denne sommeren har MF «Eid» vært satt ut av spill på grunn av tekniske problemer.

Senest i forrige uke var ferja ute av drift, skriver Stavanger Aftenblad.

Svanes sier til NRK at de tekniske problemene var relatert til utfordringer med ror og styremaskiner, og at de ikke hadde noe med hovedmotoren å gjøre.

Disse problemene er ikke relatert til fredagens brann, sier han.

40 år gammel ferje

Turistferja MF «Eid» har fraktet biler langs fjorder på Vestlandet siden slutten av 1970-tallet. Ifølge Wikipedia ble ferja bygget i 1978. Svanes mener dette like godt kunne skjedd i en nyere utgave.

MF «Eid» har fraktet personer langs fjordene på Vestlandet i årevis. Fredag tok den fyr. Foto: Rebekka Andreassen

– Er det forsvarlig å bruke så gamle ferjer?

– Hvis du hadde vært om bord ville du sett at den var veldig godt vedlikehold og passet godt til denne jobben, sier Svanes.

– Kunne dette skjedd i en ny ferje?

– Ja det tror jeg. Motorproblemer kan skje på nye ferjer også.

– Er det trygt å ta ferje i Lysefjorden?

– Jeg vil si det. Denne ferja er like trygg som andre ferjer. De er sertifisert av skipskontroll og skal ikke være mer usikker enn en ny ferje.

Men rederiet jobber med å oppgradere båtparken sin.

– Vi har en visjon om å gå over på batteridrevne båter. Det er allerede gjennomført, blant annet i Sognefjorden, sier han.

Foreløpig har det ikke vært diskusjoner om batteridrevne ferjer i Lysefjorden.

Setter inn reservebåter

Lørdag er det satt inn passasjerbåter for MF «Eid».

– Vi prøver også å få bilene og bagasjen i land, slik at passasjerene kan komme seg videre, sier Svanes.

Selskapet opplyser også om at det jobbes med å sette inn en ferje som tar biler og andre kjøretøy.