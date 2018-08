Hovedredningssentralen for Sør-Norge melder at de ikke har kontroll på brannen.

– Alle personer er nå tatt i land og får hjelp av politiet og team ifra kommunen, sier Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Han sier at han ikke vet noe om hvem passasjerene om bord var. De har heller ikke fått informasjon om at brannen er under kontroll.

– Det er ingen personer om bord i båten nå, og den blir slept vekk til en plass vi kan starte med slukking.

Ferja er nå på vei til industrikaien på Forsand.

En person om bord har hatt behov for legetilsyn etter å ha inhalert røyk, melder politiet. Personen er mannskap om bord i turistferja.

Fikk varmgang i motoren

Det var rett etter klokken åtte det kom melding om at en turistferje i Lysefjorden hadde sendt ut «Mayday».

De 47 passasjerene om bord ble raskt evakuert over i livbåter, og andre båter kom fort til området for å bistå.

Også luft- og sjøressurser ble sendt mot stedet, inklusive politibåten.

– Nødetater, helikopter og andre båter er varslet. Eid evakuerer til fritidsbåter som ligger i området, melder HRS Sør-Norge like etterpå.

Brannen i ferja er godt synlig fra land. Foto: Rebekka Andrassen / privar

Få minutter senere melder HRS at alle passasjerer var evakuert til båter i området.

– Det var 42 passasjerer og 5 mannskap i ferja da den fikk problemer, sier Johan Mannsåker.

Mange båter i området

– Ferja MF Finnøy sleper nå båten vekk, sier Rebekka Andreassen til NRK, som har fått med seg dramatikken fra land.

Denne seilbåten var fort på plass da det ble meld om Mayday. Foto: Rebekka Anderssen / privar

Hun forteller at det mange båter fort kom til området.

– Båtene tok om bord passasjerer. Det var godt å se at folk stiller opp.

På grunn av at MF «Finnøy» assisterer i arbeidet er sambandet Lauvik-Oanes innstilt inntil videre.

Blide fra appen MarineTraffic.

På appen MarineTraffic ser en tydelig at det er mange båter som har lagt om kursen for å hjelpe turistferja.