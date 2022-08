Statuen i tre av Erling Braut Haaland, laget av kunstneren Kjetil Barane, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.

Først ble den plassert i en rundkjøring i Bryne sentrum. Av Arvid Mæland, personen den nye NRK-serien «Cowboyen og kongen» handler om.

Det hadde han ikke søkt om, så han fikk raskt pålegg om å fjerne den. Da ble den plassert på et tak på toppen av et firmabygg. Der fikk den stå i noen uker, før Jærbladet onsdag meldte at den hadde forsvunnet.

Forsvinningen ble også omtalt på P3-morgen torsdag. Hør klippet her. Du trenger javascript for å se video. Forsvinningen ble også omtalt på P3-morgen torsdag. Hør klippet her.

Kunstneren uttalte at han trodde den var stjålet.

Nå sier prosjektleder for den nye dokumentarserien, Otto Voldsund, at NRK var til stede med fotograf da statuen forsvant mandag kveld.

– Vi fikk et tips om at statuen skulle flyttes på. Vår fotograf rykket ut og fikk dokumentert det. Jeg vet ikke hva som har skjedd videre med statuen, sier Voldsund.

Erling Braut Haaland-statuen ble først satt i en rundkjøring på Bryne. Foto: Eirik Gjesdal

Filmet i forbindelse med TV-serie

Teamet holder på med innspilling av en potensiell sesong 2 av serien, og har over lengre tid fulgt statuen.

I første sesong følger de blant annet arbeidet med en statue av jærbuen og cowboyen Arvid Mæland selv og kretsen rundt ham.

Nå følger de arbeidet med statuen av Haaland. Derfor var de først med da statuen av Haaland ble plassert i rundkjøringen i Bryne sentrum, før de også var med da den forsvant fra taket mandag kveld.

– Jeg vet ikke om den har blitt stjålet, men det er ikke rart det blir spekulert i det. Det har vært mye ståhei rundt statuen, sier Voldsund.

Første sesong av «Cowboyen og kongen» har premiere på NRK 15. september, men det er ikke før i en eventuell sesong 2 at vi får se historien om Haaland-statuen.

Voldsund vet ikke hvem som fjernet statuen. Han vet heller ikke hvem som tipset, og kunne heller ikke sagt det om han hadde visst det, på grunn av journalistikkens kildevern.

Otto Voldsund er prosjektleder for dokumentarserien «Cowboyen og kongen». Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Utelukker Arvid Mæland

Eieren av statuen, Tore Sivertsen, sier til Jærbladet at personen som har tatt statuen har ringt ham. Vedkommende skal ha mislikt skulpturen sterkt.

Men heller ikke han aner hvor den var.

– Kan det ha vært Arvid Mæland som har tatt den selv, for å skape PR rundt statuen?

– Jeg har sjekket litt, og det er ikke han. Så det kan jeg utelukke, sier Voldsund.

Mæland etterlyser statuen på Facebook-profilen sin, og skriver der at han ikke har sett den.

Foto av Arvid Mæland, i forbindelse med den nye dokumentarserien «Cowboyen og kongen» som handler om han og menneskene rundt ham. Foto: Erik Waage / NRK

Skulpturen av Haaland skal i utgangspunktet auksjoneres bort til inntekt for en innsamling til Haydom-sykehuset i Tanzania.