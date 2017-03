Hver tirsdag etter skoletid pakker fjorten år gamle Hedda Skattkjær Moe ned trompeten sin, setter seg på sykkelen og sykler til korpsøving. Hun er elev på Skold skule i Vindafjord og har vært med i skolekorpset i fem år.

– Da jeg begynte var vi syv aspiranter, men nå er det bare meg igjen, sier Moe.

– Mange begynte med andre fritidsaktiviteter da de ble eldre, og valgte bort korpset, eller fikk ikke lov av foreldrene til å gå på begge deler, sier hun.

Hun øver hver dag alene hjemme i stua, og øver på korpsøving der hun også er alene. Til tross for det får hun ukentlig undervisning med dirigent Daria Augusto Passera.

Prøver å rekruttere aspiranter

Nå har korpsdirigenten tatt over musikktimene i 3. og 4. klasse på Skjold skule, i et forsøk på å rekruttere nye musikanter.

– Målet er å få de til å bli interessert i musikk og eventuelt få de til å begynne i korpset, sier Passera.

Han styrer musikktimene fram til påske, så har ennå litt tid på seg. Foreløpig har ingen nye medlemmer meldt seg.

– Det hadde vært veldig gøy, men jeg går på veldig mange ting. Men hvis jeg får sjans har jeg veldig lyst å begynne, sier Kjersti Sandvik.

– Jeg hadde ganske lyst, men jeg fikk ikke begynt fordi det var så mange ting jeg skulle begynne på, sier Emma Svendsbø Eiknes.

Håper på flere musikanter

Hedda Skattkjær Moem krysser fingrene for at hun får flere med i Skjold skolekorps.

– Jeg håper at vi blir flere, og at vi blir et skikkelig korps igjen, sier hun.