Har plan for AMK-«tulletelefoner»

Det er nå laget en plan for hvordan sykehus og legevakt i Flekkefjord skal håndtere telefoner fra Lund-mannen som har tulleringt ambulanse 1000 ganger. Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, beklager at det har tatt tid å finne en løsning.