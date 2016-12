– Lokalene våre er egentlig godkjent for inntil 20 personer, men da bor de kjempe tett. I praksis kan vi ta inn 16 personer, sier Hilde Røssehaug.

Hun er koordinator for fattige tilreisende i Kirkens Bymisjon Haugalandet.

I et lite hus i Bjørnsons gate like vest for Høgskolen Stord Haugesund, driver Bymisjonen akuttovernatting. Lokalene er trange og beboerne deler på to bad med dusj og toalett.

Sov under buskene

– Det er et større behov for overnatting enn det vi kan tilby. Jeg er redd vi skal få den samme situasjonen som i Bergen og Oslo. At vi må lage et køsystem der de trekker lapp. Får du grønn lapp får du komme inn. Er lappen rød må du sove ute, sier Røssehaug.

Ifølge Kirkens Bymisjon Haugalandet oppholder det seg rundt 30 fattige tilreisende i byen og distriktene rundt. Disse har ikke fast bopel, og de som ikke har seng hos Bymisjonen sover i bilen, i telt eller under åpen himmel.

– På sensommeren hentet jeg to personer som hadde sovet under noen busker utenfor busstasjonen på Flotmyr i en lengre periode, forteller Røssehaug.

– Hvem er de fattige tilreisende?

– Gjerne storfamilier. De som bor hos oss nå er fra 23 år og opp i 60-årene. De ønsker ikke å være her, og Norge er ikke førstevalget. Det er langt borte og det er kaldt. Men de drar så langt de må. Vi må ikke glemme at de ikke har lyst til å være her. De har jo ungene sine hjemme, sier Marit Helen Skogøy, vernepleier i Kirkens Bymisjon.

Ønsket til Røssehaug og Skogøy er at de kan drive oppsøkende virksomhet, men da trenger de større lokaler.

Ber rådmannen om hjelp

Under budsjettbehandlingen i bystyret sist uke presenterte Røssehaug problemstillingen for politikerne i Haugesund. Det resulterte i at politikerne vedtok et verbalforslag der de ber rådmannen gå i dialog med Kirkens Bymisjon for å se på mulighet for utlån av kommunal bolig slik at bostedsløse kan få et tilbud. Kun Frp stemte imot forslaget.

– Vi vil bruke tiden framover for å se om vi har noen lokaler som kan brukes forsvarlig til akuttovernatting, sier rådmann i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen.

Men han kan ikke love noe.

– Det avhenger av om vi har noe som er forsvarlig. Men det jeg kan love er at vi skal gjøre en ordentlig jobb og vurdere det skikkelig sånn at vi kommer tilbake med et skikkelig svar både politisk og til Kirkens Bymisjon når den kartleggingen er gjort, sier han.