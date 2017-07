Tilbyr hotellopphold for unge som trenger ferie

– Det var en rar overgang fra en liten hytte på Tau til et helt hotell! Det er veldig gøy, og jeg føler meg utrolig fri her vi springer rundt som idioter, sier Norhan El-Asbah (18).

Hun er en av de 19 ungdommene som denne uken bor på Viste Strandhotell, etter at Kirkens Bymisjon fikk nøklene 15. mai. Siden juni har unge i varierende alder inntatt hotellet for å delta på ulike aktiviteter rundt omkring i Rogaland.

Therese Gimenez er teamleder for sommerleiren og mener det har gått strålende så langt. Foto: Ingvill Bjorland / NRK

– Dette er en sommerleir for unge pårørende, og med det mener jeg unge som lever eller har levd under vanskelige forhold. Det kan være alt fra vold i hjemmet, rus, psykisk syke foreldre, til unge enslige flyktninger, sier Therese Gimenez, teamleder for sommerleiren.

Hun legger til at hun håper ungdommene skal få mange gode minner de kan ta med seg videre i livet, og at de knytter nye vennskapsbånd.

Trygge omgivelser

Ventilene, som er Kirkens Bymisjon sin satsing på barn og unge, har flyttet hele sin virksomhet fra hytten deres på Alsvik til det tradisjonsrike strandhotellet på Randaberg. Viste-området er kjent for sin vakre natur og muligheter for mange aktiviteter i trygge omgivelser.

Viste Strandhotell ligger i vakre og trygge omgivelser på Randaberg. Foto: Ingvill Bjorland / NRK

– Jeg har opplevd alt jeg ville i løpet av den uken jeg har vært her, og bare det å være med andre ungdommer betyr veldig mye. Vi samler på opplevelser og minner sammen, sier Stian Karlsen (16).

Ungdommene har blant annet tatt turen til Kongeparken, Preikestolen og Stavanger Kickoff sitt aktivitetssenter. Deltakerne på sommerleiren har sin egen inngangsdør på siden av hotellet og en egen sovefløy, da hotellet fortsatt er åpent for andre.

– Vi har drevet med barne- og ungdomsarbeid i flere år, og der vi holdt til tidligere var det for liten plass. Vi har en del tanker om hva vi ønsker å gjøre fremover, og da passer Viste Strandhotell veldig bra for oss, sier Gimenez.