– Sønnen min sov ikke i går, han bare gråt og kastet opp, sier mamma Feben om den fortvilte situasjonen.

– Det gjør meg trist, fordi jeg har flyttet mange ganger nå. Jeg har fått så mange venner her, sier Emanuel Teklu.

Den vanligvis veldig sprudlende og smilende syvåringen er både oppgitt og frustrert.

Han har bodd på Hå mottakssenter i tre år, men i forrige uke ble det klart at dette legges ned.

Det betyr at Emanuel og mamma nok en gang blir flyttet til et annet mottak.

– Jeg er født i Norge og vil ikke flytte igjen. Jeg har mange venner her. Jeg er lei, sier Emanuel.

Og legger til på vaskeekte jærsk:

– «Dridleie».

Emanuel er lei av å flytte

– Vi er mennesker, ikke søppel

Mamma Feben Teklu kom til Norge for åtte år siden, og de fem første årene var de innom fem ulike mottak rundt om i landet.

Opprinnelig kommer hun fra Etiopia, og har fått endelig avslag på asylsøknaden. Siden hun ikke har ID-papir kan verken hun eller sønnen returneres på nåværende tidspunkt.

At de nå har vært en lengre periode på ett og samme sted, gjør det ekstra tøft at de nok en gang må flytte på seg.

– Vi er mennesker, ikke søppel, sier Feben.

Hun sitter i senga på familiens lille rom og knekker sammen i gråt.

Feben Teklu er fortvilet over situasjonen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Hvor er menneskeligheten for barna? Det er veldig vondt for sønnen min, vi må bygge et helt nytt nettverk, sier hun.

Dette er grunnen

Hå mottakssenter legges ned allerede i august. Dette betyr at det ikke er et eneste asylmottak igjen i Rogaland.

De 133 flyktningene som bor der i dag, vil trolig bli spredt til mottak i hele landet.

Svein Arne Risa Corneliussen er leder ved Hå mottakssenter. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg blir lei meg på vegne av beboerne. Det er utrolig trist at de må flytte og starte livet på nytt, sier senterleder Svein Arne Risa Corneliussen, som også er sterkt preget av situasjonen.

Det er overkapasitet på flyktningmottakene i Norge som gjør at mottaket legges ned.

– Det kommer ikke så mange asylsøkere til Norge. Da er det færre asylsøkere i systemet, noe som gjør at UDI har overkapasitet på mottaksplasser her i landet, forklarer Corneliussen.

UDI forstår fortvilelsen

Ferske tall NRK har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det nå er totalt 20 asylmottak i Norge. Det er hele 230 færre enn for fem år siden.

I 2016 var det over 33.000 mottaksplasser i landet, mens det i år er 3626 plasser.

Antall asylmottak i Norge: Årstall Antall mottak Antall plasser 2014 120 19.608 2015 156 23.431 2016 250 33.403 2017 100 12.436 2018 38 5653 2019 27 4188 2020 21 3705 2021 20 3626

UDI forstår at situasjonen kan være krevende for beboerne som må flytte.

– Det er flere som har spesielle behov som er avklart i god tid før flytting. Dette tar vi hensyn til ved tildeling av ny mottaksplass og tilrettelegging på det nye mottaket, sier regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes.

Belén Vinuesa Birkenes i UDI forteller at de planlegger flyttingen av familiene godt og i tett dialog med mottaket.

Det blir lagt stor vekt på å informere og forberede familiene godt underveis, forteller Birkenes.

– Vi vet at det kan være ekstra utfordrende med en slik endring for barn i skolealder. De får fullføre skoleåret/semesteret, slik at flyttingen kan avvikles i skoleferien så langt det er mulig. Det er viktig at barna får tatt farvel i barnehage og skole på en god måte, sier hun.

Emanuel har alltid et smil på lur. Han sov nesten ingenting natten i forveien, men ville på skolen for selv å fortelle vennene sine at han må flytte. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Usikker fremtid

Beboerne aner ennå ikke hvor de vil ende opp når mottaket stenger dørene. Den usikre fremtiden tærer på.

– Jeg er alene, det er veldig mye jobb. Det er trist, sier Feben.

Emanuel har fått seg mange venner på skolen, og gruer seg til nok en gang å ta farvel med alle kameratene og de kjente og trygge omgivelsene.

– Jeg kommer til å savne dem veldig, veldig, veldig mye. De er de eneste vennene jeg har, sier Emanuel.

– Jeg forstår godt at Emanuel er bekymret og at han lurer fælt på hva som skjer. Han har jo fått seg et liv her, med sine venner. Han går på skole og har sine klassekamerater. Det er rett og slett trist, sier Corneliussen.