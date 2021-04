– Vi strever med å nå ut til folk. Det ser ut til at de har en forestilling om at det er lenge til deres tur i vaksinekøen, og fanger dermed ikke opp tilbudet.

Det sier kommuneoverlege Anders G Madsen i Hå, og viser til at de for eksempel har 150 ledige vaksinetimer førstkommende onsdag.

Fram til nå har sekretærer og sykepleiere ved legesentrene ringt rundt til alle, men nå når massevaksineringen er i gang har de ikke lenger kapasitet til det.

Han oppfordrer derfor innbyggerne til å bestille vaksinetime på FB eller kommunens hjemmeside.

Snart klart for yngre grupper

– Vi får inn rundt 700 doser i uken som kommer. Med så mange doser går vi raskt nedover i gruppene i en kommune på vår størrelse, sier Madsen til Jærbladet som først skrev om saken.

Kommunen kan snart åpne for dem fra 18 til 44 år med underliggende sykdommer, og deretter for alle mellom 55 og 64 år.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier enkelte kommuner har kommet overraskende langt i vaksineringen, og ber folk følge med.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er viktig å følge med på vaksineringen i egen hjemkommune. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er viktig å følge med i sin egen hjemkommune. Er man i 40-årene og oppover nå, kan det enkelte steder snart være aktuelt å bestille vaksinetime.

Viktig med tidlig varsling

I tillegg er det veldig viktig at kommuner er tidlig ute med å gi informasjon, sier Nakstad.

– Innbyggerne må varsles om at de kan bestille time minst tre uker før vaksinedosen skal tas.

Hvordan varslingen skal skje er opp til den enkelte kommune.

– Dersom en ringerunde er eneste mulige måte, må det prioriteres.

Må ha reservelister

Kommunene må også tenke på hvordan vaksineringen skal gjennomføres i sommerferien.

– Da er det ekstra viktig at de har en plan slik at folk kan planlegge ferien sin.

I tillegg er det viktig at de har en reserveliste, slik at andre kan steppe inn og få den ledige vaksinetimen, sier han.

– Men folk må også selv ta høyde for at vaksinetime kan komme i ferien, og legge til rette for det.

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier at vaksineprogrammet er lite forutsigbart.

Antallet vaksinedoser som kommer til kommunene varierer hver uke, ifølge overlege i FHI Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Verken FHI eller kommunene vet hvor mange vaksinedoser de får fra uke til uke. Men plutselig kan det komme mange, og folk må derfor følge godt med.

– Er dere redde for at noe vil gå til spille?

– Nei, kommunene er fleksible og er gode til å ha reservelister.