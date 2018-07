Gutt (5) sykla på bil

På Hundvåg i Stavanger er en fem år gammel gutt kjørt til legevakt for sjekk etter at han sykla på en bil. Ifølge politiet sykla han ut av et gårdsrom og traff bilen i veibanen. Ambulansepersonell undersøkte gutten før han blei sendt til legevakta.