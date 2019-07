Gravlund utsatt for omfattende skadeverk

Politiet fikk melding om skadeverket rundt klokka 11.30 mandag formiddag. Det var et trist syn som møtte patruljen som rykket ut til Soma gravlund: 15 gravstøtter er veltet. Cirka 30 gravplasser er utsatt for skadeverk, der blomster er revet opp, pynt er ødelagt og gravlykter er knust. Én gravstøtte er smurt inn med blod, ifølge politiet.

– Nå har vi vært der og gjort våre undersøkelser. Vi jobber videre for å finne ut hvem som kan ha gjort dette, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet betegner skadeverket ved Soma gravlund i Sandnes som uvanlig. Hendelsen ble meldt inn til politiet av kommunen på mandag. Foto: Ronny Hjertås

Hærverk på gravlunder skjer fra tid til annen, men Strand omtaler dette skadeverket som uvanlig.

– Det er heldigvis veldig sjelden noe slikt skjer. Dette skadeverket er ganske omfattende. I tillegg er dette med det blodet veldig uvanlig, sier hun.

Mann i 20-årene siktet i saken

Mandag ettermiddag melder politiet at en mann i 20-årene er siktet i saken.

– Det ble funnet spor på stedet, som sammen med tips førte til at politiet pågrep en mistenkt person i 15-tiden, uttaler jourhavende jurist Christine Kleppa i en pressemelding.

Politijurist Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Den siktede skal avhøres på tirsdag.

– Mannen er kjent for politiet. Han er tidligere domfelt for skadeverk, men ikke denne type skadeverk, sier Kleppa til NRK.

Mannen ble pågrepet i hjemmet sitt.

Fant smykke ved siden av graven

Skadeverket har skjedd over et stort område på gravlunden. Det er opptil 50 meter mellom hver støtte som er utsatt for hærverk. Omkring 15 støtter ligger flatt på bakken, mens flere andre støtter står skjevt.

Mandag ettermiddag har flere pårørende dukket opp på gravlunden for å se til sine graver. En av de pårørende, Toril Appfjell, oppdaget at graven til ektemannen var tilgriset med blod.

– Det var et helt forferdelig syn, sier hun.

– Men heldigvis var ikke vår støtte en av de som var veltet, legger hun til.

Toril Appfjell tok dette bildet da hun kom til ektemannens grav mandag ettermiddag. Foto: Toril Appfjell

Appfjell fant et smykke, en slags medaljong, like ved graven, og ga den til politiet. Hun har brukt ettermiddagen til å vaske støtten ren med såpevann.

Har trolig skjedd mandag morgen

Det regnet kraftig i området natt til mandag. Siden blodet på den ene gravstøtten var såpass synlig, er det sannsynlig at hærverket har skjedd i de tidlige morgentimene.

– Dessverre er det ikke noe kamera her som kan ha fanget opp gjerningsmennene, sier fagarbeider Torbjørn Fjermestad, som jobber på gravlunden.

Soma gravlund har også tidligere blitt rammet av hærverk.