– Vi fikk melding litt før klokken tre i natt at et godstog hadde sporet av. Det var full alarm, og vi rykket ut med et mannskap på 10 til 12 mann, sier utrykningsleder i Lund brannvesen Stig Skåland.

Ifølge Bane Nor gikk steinraset like før klokken to i natt ved Heskestad i Lund kommune i Rogaland. Raset blir beskrevet som rundt 1 meter høyt og 10 meter bredt, og er en blanding av jord, stein og røtter.

– Det første vi gjorde var å få lokomotivføreren i sikkerhet, og sikre området. Lokomotivføreren ble sjekket av helsemannskap, og han slapp fysisk uskadd fra hendelsen.

Mellom seks og sju vogner har sporet av på grunn av steinraset. Toget skal være rundt 380 meter langt med mange vogner.

– Det er store materielle skader, og det vil ta flere dager å få ryddet opp her.

– Er dette et rasfarlig område?

– Det vet jeg ikke, men raset har gått ved ei ur. Det har regnet mye i natt. Det som har kommet ned er en stor steinblokk i tillegg til resten av raset. Det er nok den som har fått toget til å spore av.

Brannvesenet har sjekket om det er lekkasje fra vognene som er sporet av.

– Det ser greit ut.

Skinnene er ødelagt i en 10 meters bredde, og vognene ligger i en krøll ifølge Skåland.

– Det er helt mørkt her nå. Vi har trukket oss ut av området i tilfelle flere ras, og skal se nærmere på dette når det bli lyst.

Bilveien er også sperret av. Det er gamle E39 som er sperret av.

Nattoget fra Oslo til Stavanger står i Kristiansand. Det er 72 passasjerer om bord i toget. Toget har stått siden klokken to i natt.

– Det har vært lite informasjon om hva som skjer, men nå ser det ut som det ordner seg, sier Tore Nærland som er en av passasjerene om bord.

Passasjerene blir sendt på nytt tog til Sira. Der blir det busstransport videre.