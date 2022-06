Gjesdal held fast på Ålgårdbanen

Formannskapet i Gjesdal, gjekk i går kveld med sju mot fire stemmer mot at Bane Nor skal få ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet. det skriv Gjesdalbuen. To frå Frp og ein frå Høgre og ein frå KrF meinte det var like godt å gi opp togstrekninga, der vanleg rutetrafikk blei lagt ned i 1955. Onsdag kveld gjekk eit samstemt utval i Sandnes inn for å behalde Ålgårdbanen i det nasjonale rutenettet.