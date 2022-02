Gjert Ingebrigtsen trappar ned treninga

Gjert Ingebrigtsen er sjukemeld og trappar ned som trenar for Team Ingebrigtsen, skriv Stavanger Aftenblad. Henrik, Filip og Jakob vil trene seg sjølv, og Ingrid Ingebrigtsen har slutta med friidrett, ifølgje avisa.

– Slik situasjonen er nå, vil ikkje Gjert kunne fungere i rolla som trener for oss, bekreftar Henrik Ingebrigtsen over Aftenbladet.

– Framover vil vi vareta treninga oss brørne imellom, seier han vidare.

– Både Jakob og Filip satsar på innandørssesongen, og det er viktig at de kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståing for at vi ikkje kan gå i detaljar om situasjonen, seier den eldste av de tre brørne.