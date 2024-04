Gikk du på disse aprilspøkene?

«Kroppsskanning av badegjester. I dag må alle badegjester i Austråtthallen og Giskehallen skanne seg før de går i bassenget. Skanningen er enkel å forstå (bare plasser hender og føtter på merkene), og er selvfølgelig helt anonym.»

Sandnes kommunes aprilspøk har fått mye oppmerksomhet. Foto: Sandnes kommune / Facebook

Sandnes kommunes melding på Facebook har fått mange reaksjoner og over 100 kommentarer, men ut fra det NRK kunne lese i kommentarfeltet klokken 15.30, virket det som folk var fullt klar over hvilken dato det er i dag.

Det spørs også om det er noen som gikk på Haugaland brann- og rednings pressemelding om at brannvesenet nå ville bruke marshmallows som slukkemiddel.

Ifølge pressemeldingen skal brannsjefen ha uttalt at effekten av marshmallow som slukkemiddel skal ha vært «vanvittig og helt unikt».

Også Grenland brann og redning skal være i det spøkefulle hjørnet og «utlyst» stillingen som sommervikar på brannmesteren. Kvalifikasjon: Livets harde skole.

Oslo Marathon meldte i dag om nye regler for deltakere. Alle løpere må ha en sekk med x antall kilo på ryggen når de skal løpe maraton.

Mens Sporveien AS, som blant annet drifter T-banen i Oslo, melder:

«For å imøtekomme behovene til våre reisende, innfører T-banen 1. og 2. klasse. Betal litt ekstra for komfort, gratis Wifi, egen sittegruppe og begrenset antall reisende pr. Vogn.», skriver de på X.

Sporveiens pressevakt Cato Asperud bekreftet til Bergens Tidende at dette imidlertid ikke stemmer.

Ble lurt

I anledning seriestart i fotballen har flere klubber også hevet seg på. Bryne FK meldte på X at deres hjemmekamp mot Start i dag var flyttet fordi banen var for varm og fuktig. Spøken spiller på fjorårets kamp i Kristiansand som ble avlyst på grunn av kald og hard bane, melder Stavanger Aftenblad.

NRK kjenner ikke til om noen gikk på jærbuenes spøk, men Strømsgodset lyktes bedre med sin spøk (hvis det var meningen). De meldte at de ville stille med et redusert mannskap til seriestart på grunn av et koronautbrudd.

Både TV 2 skal ha gått på spøken.

TV 2 erkjenner på X at de ble lurt av Strømsgodset. Foto: TV2 / X

De fleste medier har sluttet

Mediene pleide tidligere å være ivrige med tullesakene 1. april, men flere og flere har sluttet de siste årene.

Sosiale medier og spredningen av falske nyheter har blitt sett på som en hovedforklaring. Professor Kristin Skare Orgeret ved Oslo Met forklarer overfor Aftenposten at tiden man nådde alle med én stor spøk er definitivt forbi.

– Vi har mistet det at mediene var leirbål som alle samlet seg rundt. Den felles fortellingen er borte. Da er det vanskelig med humor som alle ler av.

Også lokalavisen Strandbuen som holder til i Ryfylke i Rogaland har nå gitt seg med den tradisjonelle spøken.

«Lokalavisens troverdighet er ikke til å spøke med» skriver redaktør Thomas Espevik i kommentar.

Men noen kunne likevel ikke dy seg.

Melder salg av nettavis

Danby Choi, redaktøren for nettavisen Subjekt som har kritisert maktfordelingen i Medie-Norge, melder at Subjekt selges til Amedia. Konsernet som han har kritisert.

I en «pressemelding» skriver Subjekt: (NRK gjør oppmerksom på at vi her lenker til en aprilspøk).

«På merkedagen for mediemangfold vil Amedia gjøre noe ingen andre mediekonserner gjør, nemlig å kjøpe opp enda en avis for å sikre mediemangfoldet.»

Lokalavisen VårtOslo melder på sin side at milliardær Christian Ringnes donerer bort restene av fyrverkeriet som fikk oppmerksomhet i anledning hans 70-årsdag tidligere i vår.

Så tradisjonen, som ifølge Store Norske Leksikon kan ha vart i over 400 år, lever videre.