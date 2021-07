Skolekorps svindla for dugnadspengar – nå har folk samla inn nesten heile beløpet

– Eg er heilt overvelda, og setter stor pris på at det har kome inn så mykje pengar, seier kasserar Cathrine Furenes.

Torsdag fortalde ho til NRK korleis Ganddal skolekorps blei svindla for 42.000 kroner i dugnadspengar.

Etter ho fortalde historia, har ho fått enormt med støtte.

– Eg har fått telefonar frå mange folk eg ikkje kjenner, som har spurt om kva dei kan bidra med, både av pengar og støtte.

Folk har bidratt med å donera pengar gjennom to innsamlingsaksjonar gjennom Spleis, eller vippsa direkte til korpset.

Laurdag morgon er det totalt samla inn over 36.500 kroner.

– Heilt fantastisk

Furenes er glad for at heile beløpet snart er samla inn igjen, slik at det ikkje går ut over barna i korpset.

– Det er heilt fantastisk at folk bryr seg og ønsker å bidra til å få dette tilbake. Eg synest det er bra å oppleva å ha et samfunn som faktisk stiller opp når ting skjer.

Kasserar Cathrine Furenes takknemleg for all støtta ho og korpset har fått etter dugnadssvindelen. Foto: Cathrine Furenes

Ho valde å fortelja om kva som hadde skjedd for å åtvara andre mot å gå i same felle. No er ho glad for ho turte å snakka opent om det.

– Når ein vel å stå fram med slike ting, kjem det både positive og negative ting. Det er dei negative tinga som gjer at folk ikkje tør å sei kjipe ting høgt, noko som er veldig dumt.

No oppfordrar kasseraren folk som sit inne med noko, om å vera open om det.

– Det hjelper å snakka høgt om det. Det kan eg bekrefta.

Utsett for ein direktørsvindel

Sandnes-korpset blei utsett for ein direktørsvindel, der svindlaren gav seg ut for å vera leiaren i korpset, Odd Magne Vea.

Direktørsvindel Ekspandér faktaboks Ein direktørsvindel er ein svindel utført ved hjelp av e-post eller SMS frå personar som gjev seg ut for å vera leiinga i bedrifta.

«Leiaren» spurte om ei pengeoverføring til eit kontonummer.

På eit tastetrykk blei Sandnes-korpset svindla for 42.000 kroner.

– Eg fekk ein magefølelse. Eg skulle ha ringt leiaren i korpset for å få dette bekrefta. Eg var på veg inn i eit møte, og måtte berre få dette gjort. Derfor valde eg ikkje å ringe han, sa Furenes til NRK torsdag.

Det var SR-bank som først merka at det kunne vera noko gale med overføringa, og dei tok derfor kontakt med Furenes.

SR-Bank har registrert fleire tilfelle av såkalla direktørsvindlar tidlegare.

– Det Ganddal skolekorps har opplevd, er ikkje et eingongstilfelle. Det er fleire som er stoppet, sa kommunikasjonsdirektør, Thor-Christian Haugland, til NRK torsdag.