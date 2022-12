Med skyhøye strømpriser har flere og flere nordmenn sett på eget forbruk.

Hvordan kan strømregningen bli mindre? Hva må jeg eventuelt kjøpe for å ta ned eget strømforbruk?

Én måte å spare penger og strøm på, er å installere smarte dingser hjemme som styrer forbruket. Selv med strømstøtte fra staten, har nordmenns forbruk gått ned.

Ansatte 50 personer

Aktørene som selger løsninger som smartplugger og wifi-ovner, merker et stort oppsving i interesse for ny teknologi. Inntektene til selskapet Futurehome er mer enn tredoblet fra 2021 til 2022.

– Strømkrisen har virkelig gjort at folk har åpnet øynene, sier Erik Stokkeland, som sammen med tre venner startet selskapet i kjelleren til farmoren sin for snart ti år siden.

Mens omsetningen til smarthus-selskapet i fjor endte på 34 millioner kroner, har inntektene for 2022 passert 129 millioner kroner. Stokkelands løsning bidrar til strømsparende bruk av varmtvannsbereder, termostat og elbillader hjemme hos folk.

– Vi ser en enorm interesse blant forbrukerne, sier Stokkeland.

Inntektene har selskapet reinvestert i utvikling av nye produkter, design og kundehjelp. Bare i år har Stokkelands selskap ansatt 50 personer. I dag teller Futurehome 88 ansatte.

Direktøren har et mål om å femdoble dagens inntekter, og da trenger selskapet folk – og de kommer blant annet fra Norge, India, Nepal, Indonesia, Ungarn, Romania og Portugal.

Futurehome-sjef Erik Stokkeland viser frem oppfinnelsen som bidrar til kontroll på oppvarming, elbillading og varmtvannsberederen. Foto: Odin Omland / NRK

Gründerselskapet til kameratene Stokkeland, Sigbjørn Groven, Bjarne Handeland og Odd Eivind Evensen har eksistert i mange år. Lenge slet selskapet med å finne en retning.

Men ny nettleie, kabler til utlandet og økte strømpriser gjorde at Stokkeland så hvilken retning selskapet måtte gå. Selskapets rendyrkede strategi skulle være å redusere folks strømforbruk.

– Vi fikk en e-post fra en netteier i Trøndelag. De sa at hvis vi fikk 1000 kunder til å styre forbruket sitt til et gitt tidspunkt i døgnet, kunne de spare 300 millioner kroner i nye nettinvesteringer. Smarte løsninger er bra for strømnettet og bra for den enkelte forbruker, sier Stokkeland.

Tjener stort på plugger som gjør gamle ovner smarte

Også andre selskaper som produserer og selger teknologi til strømsparing melder om gode tider.

Den familieeide ovnsprodusenten Mill International distribuerer varmeovnsprodukter og strømsparing til 30 land. I år legger nærmere tre av fire solgte Mill-ovner til rette for strømstyring.

Inntektene øker fra 200 millioner kroner i fjor til 260 millioner i år.

– Vi ser en stor økning i «wifi-sockets», smartplugger som gjør tradisjonelle panelovner smarte på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier direktør Per Robert Robertson til NRK.

Per Robert Robertson i Mill International anslår at en tredjedel av omsetningsveksten på 30 prosent kan tilskrives økt interesse for strømsparing. Foto: Mill International

Teknologi for å få ned strømforbruket er også blant satsingene til Elektroimportøren. Salget av produkter til smart varmestyring er doblet for selskapet, som er notert på børsen Euronext Growth Oslo. Årsinntektene frem til oktober var på drøye 1,1 milliarder kroner.

I oktober startet selskapet opp med salg av varmepumper, og i januar skal Elektroimportøren selge solceller. Nå skal «alle» ha smarte termostater som styrer varmen og senker temperaturen når de ikke er hjemme.

– I tillegg er det stor interesse for å kunne styre varmtvannsberedere. Vi har alltid solgt termostater, men nå vil nordmenn også styre varmtvannet. Dette er jo de to store strømdriverne, og sånn sett er det veldig fornuftige tiltak, sier daglig leder Andreas Niss i Elektroimportøren.

– Den store trenden er at folk spør seg hva de må gjøre for å få ned eget strømforbruk, sier Andreas Niss, daglig leder i Elektroimportøren. Foto: Elektroimportøren

Bedriften Adax har en rik produkthistorie siden 1948. Det startet med miksmastere og vaffeljern, men i dag er det wifi-styrte varmeovner som er bedriftens mest populære produkter. Salget er bra i Norge, og spesielt eksporten til et Europa i grønn omstilling er voksende, ifølge daglig leder Roger Dalen.

– Vi ser at flere tar i bruk teknologi som dag- og nattsenking, fjernstyring og andre wifi-funksjonaliteter, sier Roger Dalen, som kan notere en økt omsetning fra 287 millioner kroner i fjor til 305 millioner innen varmeprodukter.