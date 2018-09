Frykter «ulv-ulv»-situasjon om ekstremvær

SOGNDALSTRAND: Da stormen «Knud» rev i som verst, ble det målt orkan helt sør i Rogaland. Her ble det ikke varslet ekstremvær. Det kraftigste vindkastet ble målt til 43,1 meter per sekund. Det gjorde Rogaland til fylket med høyest vindstyrke under uværet.

Foto: Øystein Otterdal / NRK