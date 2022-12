Skolegården skulle egentlig ha vrimlet av unger som giret seg opp til juleferie. Ville øyne. Frydefulle skrik.

Men utenfor Frakkagjerd ungdomsskole i Tysvær er det stille som døden. Det er det inne også. Skolen har vært stengt siden tirsdag. Over halvparten av de ansatte ligger nemlig hjemme med smitte.

– Mange av dem har korona. Og så har omgangssjuken kommet for fullt, og influensa – i alle fall kraftig forkjølelse, sier rektor Monica Bjoland Andersen.

Monica Bjoland Andersen, rektor ved Frakkagjerd ungdomsskole. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Smitten brenner seg gjennom hele den norske befolkningen, bekrefter Helsedirektoratet: 200 nye smittes av covid-19 hver uke, og like mange smittes med influensa og RS-viruset. På toppen kommer andre luftveisinfeksjoner.

Sjukehusene i Vestre Viken og Stavanger universitetssjukehus har gått inn i grønn beredskap på grunn av sjukdom blant de ansatte. I tillegg melder sjukehusene om økning i antallet pasienter med luftveisinfeksjoner.

Tikket inn meldinger

Det var i helga rektor Bjoland Andersen merket det. Noe var på gang. Det begynte å tikke inn meldinger fra sjuke lærere. Rektoren jobbet febrilsk for å få en oversikt over mannefallet og fant ut at de eldste elevene måtte være hjemme på mandag.

Men mandag begynte flere av lærerne å hoste og harke i gangene på skolen og måtte hjem de også. Bjoland Andersen følte ikke hun hadde noe valg: Hun måtte stenge skolen helt.

– Det sitter langt inne å stenge ned en skole. Vi har jo hatt korona og jeg synes det holder, sier hun.

Og på tirsdag var det rektor Bjoland Andersen sin tur.

– Jeg lå egentlig, men klarte å drifte det meste fra sofa og seng.

Det var dødsens stille i skolegården på Frakkagjerd ungdomsskole onsdag. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Venter topp på nyåret

Heldigvis står assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad støtt – enn så lenge.

– Akkurat nå er det mye smitte – både med covid og influensa, sier han.

Nakstad tror ikke vi vil se toppen av influensasmitten før i midten eller slutten av januar.

– Det ser ut som at økningen er brattest når det gjelder influensa, der er vi langt fra toppen. Men covid-smitten ser ut til å stabilisere seg litt.

– Hva bør folk gjøre for å unngå å bli sjuke i jula?

– Det viktigste rådet er å holde seg hjemme når man er sjuk. Da smitter man ikke kolleger og andre, man bidrar til et lavere sjukefravær og skjermer dem som er mest utsatt for å bli sjuke, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nakstad ber også folk finne fram igjen pakkene med munnbind.

– Blir du sjuk og vet at du er smittsom, men likevel må til legen, apotek eller i butikken, er det viktig at du bruker munnbind. Da beskytter du andre mot smitte.

Ikke aktuelt med strenge tiltak

Det er imidlertid ikke aktuelt å innføre nye strenge tiltak, ifølge den assisterende helsedirektøren.

– Hvis alle følger rådet om å holde seg hjemme når de er sjuke, så får man ikke smittet så mange andre. Da blir også et påbud om munnbind i det offentlige rom unødvendig. Og samtidig kan et råd om munnbind gjøre at folk dropper å holde seg hjemme og heller tar med seg et munnbind, eller at etterlevelsen blir svekket. Så det er ikke sikkert at et råd om munnbind til hele befolkningen vil gjøre smittevernet bedre.

Nakstad ber videre om at folk i risikogruppa, altså de over 65 år og som har underliggende sjukdommer, om å teste seg og kontakte lege hvis resultatet er positivt.

– Da kan legen vurdere resept på tablettbehandling for covid-19, sier han.