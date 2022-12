Stor pågang på SUS på grunn av glatte veier

Stavanger universitetssjukehus er satt i grønn beredskap på grunn av stor pågang av pasienter. Pågangen skyldes mange pasienter med alvorlige bruddskader på grunn av glatte veier. I tillegg er det økt pågang av pasienter med covid-19, influensa og RS-pasienter.

Grønn beredskap betyr at det er behov for ekstraordinære ressurser og tiltak for å ha nok kapasitet til å ta seg av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.