Forbrukerrådet vil ha bonus-forbud på kredittkort

– Jeg har ett kredittkort som jeg bruker på alt, for da tjener jeg poeng på SAS. For jeg er veldig glad i å reise, sier Marlene Fløysvik, som vi treffer på kjøpesenteret Madla Amfi i Stavanger.

I 2017 satte vi nordmenn igjen rekord i bruk av kredittkort – hele 336 milliarder kroner brukte vi. Det er en økning på sju prosent.

Noe av årsaken til denne økningen er at kundene har lagt bort bankkortet til fordel for kredittkortet. Dette for å samle flybonusbonus og andre rabatter.

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, jobber for å få på plass et forbud mot bonusordninger på kredittkort i den nye finansavtaleloven. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Nå vil Forbrukerrådet ha et forbud mot bonusordninger på kredittkort.

– Slike bonusordninger stimulerer til å bruke kredittkortet framfor andre kort, og dermed stimulerer det til mer opptak av gjeld. Både det Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og Norges Bank har påpekt at gjelda i norske husholdninger er for stor, sier Jorge Jensen, som er fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

– De fleste takler kreditt

Han minner om at kredittkort ikke er et problem for folk flest.

– Men det er en minoritet som sliter med det. Det kan være sårbare forbrukere med dårlige forutsetninger for å håndtere gjeld, sier Jensen.

Han tror et forbud kan være på plass om kort tid. Regjeringen jobber nemlig med en ny finansavtalelov, som trolig blir behandlet i Stortinget i løpet av året.

– Forbrukerrådet jobber for at regjeringen i en ny finansavtalelov skal ta med et forbud mot tilleggstjenester på kredittkort, sier han.

Informasjonsdirektør i Finans Norge Tom Staavi synes ikke noe om forslaget.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

– De aller fleste håndterer dette på en god måte. De bruker kredittkortet sitt, og betaler regningen når den kommer. Hvis du samtidig kan få med deg bonus på et flyselskap og andre typer rabatter, som for eksempel bensinrabatter, så er det en fin og ryddig måte å få litt billigere priser på de varene du kjøper, sier han.

– Gjelda har ikke økt kraftig

Staavi påpeker at selv om bruken av kredittkort har økt kraftig, har ikke den utestående kredittkortgjelden økt like mye.

– Det betyr at de aller fleste bruker kredittkortet sitt eller betaler regningen sin, enten med en gang eller i løpet av kort tid, sier han.

Regjeringen ønsker med den nye finansavtaleloven å legge til rette for at færre havner i alvorlige gjeldsproblemer. Et av forslagene er derfor at det ikke lenger være mulig å gi kreditt til kunder med mindre de har tilstrekkelig betlingsevne.