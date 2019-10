Det har stormet rundt bompengepartiet i Sandnes etter valget med ekskluderinger, offentlig skittentøyvask og medlemmer som ville kaste styret. I kveld ble det avgjort hva som skjer i lokallaget videre.

Den populære folkevalgte Alexandra Lind ble tidligere i høst kastet ut av sitt eget parti, fordi styret mente hun motarbeidet partiets interessert.

Hun fikk flest personstemmer i valget, og flere var uenige i ekskluderingen.

Gyldigheten av Linds eksklusjon var derfor ett av punktene som ble diskutert under tirsdagens ekstraordinære årsmøte.

Dermed skulle det også vurderes om styret skulle kastes på grunn av mistillit i Lind-saken.

Det er tidligere styreleder, Bob Roth, som ba styret om å kalle inn til årsmøtet.

Flertall for at eksklusjonen er ugyldig

Alexandra Lind forlot møtet kun litt over en halvtime etter møtestart, og brukte dermed ikke taleretten sin.

ALEXANDRA LIND: Ble ekskludert fra FNB Sandnes, for å ha jobbet imot partiets interesser. På tirsdagens ekstraordinære møte mente flertallet at eksklusjonen var ugyldig. Foto: Stine R. Rørvik

Dette gjorde hun fordi hun ikke fikk stemmerett, mens det andre ekskluderte fikk det. Etter avstemning om gyldigheten av eksklusjonen hennes, var hun tilbake i salen igjen.

Litt over klokken 19.00 var det avgjort; det ble flertall for at eksklusjonen av Alexandra Lind er ugyldig.

15 mener eksklusjonen er ugyldig – 13 mener den er gyldig, og med det får Lind komme tilbake til partiet.

Styret aksepterer at eksklusjonen av Lind oppheves.

Flertallet har mistillit

Da det skulle stemmes over om styret skulle kastes grunnet mistillit, måtte det stemmes på nytt.

Det var fordi det var feil antall stemmer i forhold til antall personer som hadde stemmerett.

Avstemningen viser at 14 har mistillit, og 10 har tillit til styret i Sandnes FNB.

Styret nekter å la seg kaste

– Årsmøtet kom til at styret i FNB Sandnes skal kastes med umiddelbar virkning på grunn av mistillit, skriver advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen i en pressemelding.

Men styret nekter å la seg kaste.

Roth mener at vedtektene som ble laget gjaldt for dem som deltok i fjor, og at de ikke kan brukes på et nytt valgt styre.

– Det er ikke avholdt årsmøte for 2019, og man har derfor ikke fått anledning til å endre disse vedtektene ennå, skriver Jenssen i en tekstmelding til NRK Rogaland.

Møtet avsluttet klokken 19.50, og det ble ikke umiddelbart krevd nytt ekstraordinært møte fra forsamlingen.