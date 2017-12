Fly klarte ikke å lande på Sola

Et fraktfly som kom fra Oslo, måtte gi seg etter et par forsøk på å lande på Sola i kveld, skriver Stavanger Aftenblad. Fraktflyet sirklet noen runder over Sola og forsøkte å lande et par ganger, men måtte til slutt gi seg, og dro videre til København.