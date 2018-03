Fløyet til sykehus i luftambulanse

To personer er skadet etter ATV-ulykken i Sandnes. – To personer er sendt til Stavanger Universitetssykehus, sier Victoria Hillveg, operativ leder ved Sør-Vest politidistrikt. Bersagelveien er åpen for trafikk. Politiet er fremdeles på stedet og jobber med å undersøke åstedet samt å avhøre vitner.