Flere smittet i Nordfylket

I Haugesund er fire nye personer koronasmittet siste døgn. To av de smittede er barn, en er i alderen 20–39 år, og en i alderen 40–59 år. I Karmøy er det siste døgn to nye koronasmittede personer. De to er i aldersgruppen 10–20 år, og 20–30 år. Begge har kjent smittevei.