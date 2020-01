Som følge av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola, er all flytrafikk på flyplassen stanset tirsdag ettermiddag. Årsaken er at brannmannskapene ved flyplassen bistår det kommunale brannvesenet i slokkearbeidet.

Det brenner i flere biler i parkeringshuset og uten nødvendig beredskap på plass, sier Avinor at de er nødt til å stanse flytrafikken på flyplassen som påvirker både avganger og ankomster. Det er ikke kjent når flytrafikken vil starte opp igjen.

Statsminister Erna Solberg er en av dem som er rammet av brannen ved Stavanger lufthavn, skriver hun på Twitter. Nå må hun og følget kjøre til Oslo. Et raskt Google-søk viser at det tar nøyaktig sju timer og ti minutter å kjøre fra Stavanger til Oslo og det er en 554,8 kilometer lang tur.

– Vi var på vei opp til flyet da vi fikk beskjed om at flyplassen skal evakueres og at ingen fly skulle ta av. Det var udramatisk for vår del, sier Erna Solberg til NRK.

– Nå håper jeg det går bra med alle som står på for å jobbe med brannslokking og at man får kontroll over brannen, sier hun videre.

Markerte den offisielle åpningen av Johan Sverdrup-feltet

I formiddag trykket statsministeren på knappen som markerte den offisielle åpningen av Johan Sverdrup i Nordsjøen – en times helikoptertur vest for Stavanger. Feltet er den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet, og med full produksjon skal olje for 300 millioner kroner pumpes opp hver eneste dag. Produksjonen er ventet å vare i minst 50 år.

– Det er en ære for meg å få åpne Norges største industriprosjekt i nyere tid, sa statsminister Erna Solberg.