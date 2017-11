Fire tatt for narkobruk

Politiet i Haugesund har natt til fredag tatt fire personer for bruk av narkotika. På Flåttmyr busstasjon ble to kvinner på 19 og 21 år tatt, mistenkt for bruk av narkotika. 20-åringen erkjente bruk av amfetamin, og er anmeldt. I Haugesund ble to menn (21/23) anmeldt for bruk av narkotika etter kontroll av politiet.