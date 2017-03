Finner mystiske klumper på Jærstrendene

Strandryddeaksjonen går sin seiersgang langs hele kysten. Folk, lag og foreninger har plukket haugevis av søppel. Og i det siste har det dukket opp noen merkelig, gule klumper på strendene. Klumpene er knudrete og i ulike størrelser. Og ingen vet helt hva de faktisk er for noe.

– Vi har sendt klumpene inn til et laboratorium som skal analysere de. Nå er vi veldig spente på resultatet, sier nestleder Ingun Haukedal i Jæren friluftsråd.

Fordi de gule klumpene er et mysterium, oppfordrer friluftsrådet folk til å være varsomme.

– Ikke ta på klumpene uten hansker, sier Haukedal.

Klumpene er funnet langs hele Jærkysten.

To ulike teorier

Også hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland har de fått flere meldinger fra folk som lurer på hva de gule klumpene er for noe.

Assisterende fylkesmiljøvernsjef Erik Cockbain har to teorier på blokka:

– Vi tror det er enten et vegetabilsk eller et mineralsk produkt. Helt konkret kan det være snakk om rapsolje eller parafinvoks, sier han.

Parafinvoks til industriell bruk transporteres i store tankskip, og når tankene på skipene skal vaskes, kan rester av parafinen havne i havet. Når parafinen møter det kalde vannet, dannes det klumper, forklarer Cockbain.

Det samme kan være tilfellet med rapsolje: Oljen fraktes i store skip og størkner til klumper hvis den havner i det kalde havet.

Bekymret for fugl og fisk

Fylkesmannen har ingen formell rolle i arbeidet med å rydde strendene for plastsøppel, men temaet engasjerer like fullt.

– Det er ikke nødvendigvis et lovbrudd at skipene vasker tankene sine på den måten, men det blir likevel en utfordring når olje eller voks fra skipene størkner, og fisk og fugl spiser det. Jeg mener det er veldig uheldig at dette skjer, sier Cockbain.

Lignende funn er gjort på strender i blant annet Tyskland og Danmark. Der viste det seg at klumpene var parafinvoks, som trolig stammet fra store tankskip.

Det er ventet et svar på prøvene fra laboratoriet i løpet av mandagen.