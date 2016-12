Ferjene tilbake til Mortavika

Norled melder at siste avgang fra Mekjarvik blir kl. 06.30. Deretter blir det avgang fra Mortavika kl. 07.00 og 08.00. Etter det blir det normal drift i sambandet, men forsinkelser må påregnes. Dette etter at vestavinden skapte problem for ferjesambandet over Boknafjorden i går.