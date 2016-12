Fremdeles lang ventetid på ferjen

– Vestavinden har gradvis tatt seg opp utover ettermiddagen. Da kommer havet rett inn på sørsiden av fjorden, sier overstyrmann på MF Stavangerfjord, Lars Johan Storækre.

Han var med på den siste turen fra Mortavika før ferjekaia ble stengt i ettermiddag.

– Det kjennes godt at vi er på sjøen. I tillegg begynner det å bli mørkt, så da blir det vanskelig å se hvor sjøen kommer fra, sier Storækre.

Det er lange køer både på ferjekaien i Arsvågen og i Mekjarvik. I Mekjarvik går bilkøen helt ut til hovedveien.

Regionsjef Tor Kristoffersen i Fjord1 sier folk i køen må være forberedt på å vente i minimum to timer før de kommer om bord på en ferje. Han gjentar budskapet når NRK er i kontakt med han igjen like etter klokken 21 torsdag kveld, men legger til at køene trolig vil løse seg mer opp utover kvelden.

Ferjekøen i Arsvågen strekker seg langt torsdag ettermiddag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Foreløpig er det uvisst hvor lenge Mortavika blir stengt. Utfartstrafikken begynner nå å ta seg opp i forbindelse med juleferie.

– Værmeldingene tyder på at vinden ikke kommer til å løye noe særlig foreløpig, sier Storækre.

Fjord1 har satt opp følgende ferjeavganger utover kvelden: