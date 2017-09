Fem ganger til Preikestolen på samme dag

Vill og vakker natur – og den samme naturen fikk deltagerne i Preikestolen Maraton mulighet til å se hele fem ganger – på samme dag. Løypen gikk fra Preikestolen Fjellstue, ut til Preikestolplatået, og tilbake. Og denne turen skulle løpes fem ganger.

– Krampe, roper Per A. Thorbjørnsen ut på den fjerde runden.

– Nå begynner det å gå så sent at turgåere har begynt å passere meg, så det minner ikke mye om et maratonløp, sier Thorbjørnsen når han klyver oppover de mange steinsatte trappetrinnene.

Og de er det mange av. Til sammen forserer maratonløperne rundt 6000 trappetrinn opp og ned på de fem rundene til Preikestolen.

Per A. Thorbjørnsen slet med krampe på den fjerde runden til Preikestolen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Galskap

Jan Henrik Nylund regnet med å bruke opp mot sju og en halv time. Da vi møtte han på den tredje runden hadde det gått tre timer.

– Jeg er sliten, men ved godt mot. Kroppen forteller meg at dette er vondt. Nå er det hodet som jobber, og slik blir det nok resten av dagen.

– Hvorfor gjør du dette?

– Vet ikke, det er galskap. Det er egentlig helt tullete. Men den deilige følelsen med å komme i mål er det ingenting som kan måles med, mener Nylund.

For Hanne Sande var det midt i maratonløpet ikke helt lett å se meningen.

– Det er ganske ko-ko, og jeg skjønner ikke helt hva jeg er med på. Jeg meldte meg på litt spontant.

– Angrer du nå?

– Både ja og nei. Men det er jo kult å ha klart det. Så nå gjelder det bare å fullføre, sier Sande.

Ronnie Aksland hadde god kontroll i den tøffe løypen i Preikestolen Maraton. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I ørska

Skjerpaer har de siste årene tilrettelagt stien ut til Preikestolen, men fortsatt er det en fjelltur med sine utfordringer. Derfor var det løypevakter som passet på maratonløperne.

– Kan du sjekke han løperen med rød shorts som er på vei ned, det så ut til at han var litt i ørska.

Løypevakt Unni Steinskog passer på ute på selve Preikestolplatået, og har kontakt med de andre vaktene over walkietalkie. En så tøff maraton krever sitt.

Inspirerte med musikk

Løypevakt Sara Vågane Haaland prøvde å motivere maratonløperne så godt hun kunne. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Løypevaktene har også en viktig oppgave i å motivere løperne. Sara Vågane Haaland har med seg musikk, og «Eye of the tiger» dundrer mellom steinblokkene.

– Det har gått bra til nå. De fleste har god teknikk og er forsiktige når de løper nedover, sier Haaland.

Klarte tidsfristen

Det ble en lang dag for både Jan Henrik Nylund og Hanne Sande. Begge klarte å komme i mål før makstiden på ni timer gikk ut. Nylund kom i mål på 8.22.46. Sande var hakket bedre og fikk sluttiden 7.59.41.