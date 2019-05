Farens vitnemål blir sentralt

Når tiltaltes far skal i vitneboksen en gang i løpet av dagen blir dette viktig for påtalemyndigheten siden faren var den første som observerte tiltalte etter drapet. Tiltaltes tilregnelighet på drapstidspunktet er et sentralt vurderingstema for dommerne. Tiltalte har også oppgitt frustrasjon over forhold hjemme hos faren som et av hovedmotivene for hvorfor han ble en drapsmann.