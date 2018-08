Får 25 millioner til forskning

Universitetet i Stavanger har fått 25 millioner kroner av Forskningsrådet til et nytt senter for barnehageforskning. – Målet med forskningen er å øke kvalitet og trivsel i barnehagene, sier Ingunn Størksen, som er leder for senteret. Barnehageforskningen skal pågå i fem år.