31. mai 2015. Metalldetektoren gjør utslag ute på jordet. Spent blir området sjekket grundig av søkerne.

Et knøttlite objekt kommer til syne. Det er rundt to centimeter langt og veier rett over fem gram.

– Det virker som dette var en veldig sentral plass før i tiden. Jeg synes det er veldig spennende å se alt som blir funnet her, sier Odd Sande, som er grunneier der funnet ble gjort.

Magiske krefter?

Et dokument fra Riksantikvaren som NRK har fått innsyn i, omtaler funnet som «sjeldent og kulturhistorisk interessant».

Det er et fragment i bly med runeinnskrift, trolig fra jernalderen eller middelalderen.

At funnet er i bly tyder på at det kan ha vært en amulett, mener runolog.

– Amulettene har vært i bruk lenge, men de har fått nye funksjoner med tiden, sier runolog Karen L. Holmqvist. Foto: Niku

– Ofte ble bly brukt til dette. Man tror at blyet i seg selv har blitt sett på som litt magisk, og at det hadde en beskyttende effekt for dem som bar disse, forklarer runolog Karen L. Holmqvist ved Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku).

Holmqvist kan ikke si noe om runeskriften på selve funnet, til det er biten for liten og fragmentert.

– Det kan ha vært en del av en lengre tekst. En hypotese er at det har blitt skrevet religiøse ord på bly for å beskytte mot onde krefter og ånder. Vi har også funnet bly-objekter hvor skriften ikke gir mening, og slike tekster kan også tolkes som skriftøvelser, da det er et mykt metall, sier runologen.

Derfor får man finnerlønn

Dokumentet fra Riksantikvaren viser også at finner og grunneier først i år fikk lønn for funnet for nesten seks år siden.

Grunneier og finner har fått 800 kroner på deling, 400 kroner hver. Denne inntekten er skattepliktig.

Thomas Aase undersøker pløyd mark med metalldetektor. Foto: Erik Alve / Privat

Summen er ikke akkurat stor, men hvorfor får man egentlig finnerlønn?

– Bakgrunnen for at vi gir ut finnerlønn er at dette er lovpålagt, nedfelt i kulturminneloven. Oldsaker eldre enn 1537 og mynter eldre enn 1650 er statens eiendom og er ikke tillatt omsatt på det private markedet, forklarer Ole Grimsrud, arkeolog og seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Riksantikvaren har de senere årene fått retningslinjer for metallsøk, samt at de i 2018 utarbeidet en veiledende tabell for finnerlønn.

– Metallsøking har i de seinere åra eksplodert som hobby, og funnmengden er formidabel, sier Grimsrud.

Kulturminneloven Ekspandér faktaboks § 13.Vern, finnerlønn m.v. Ingen må skade løse kulturminner. Uten hensyn til hvem som er eier kan vedkommende myndighet grave fram, flytte, granske og ta opp ting som nevnt i § 12 a-c,​1 og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hånd om dem. Finner av løse kulturminner plikter snarest mulig å melde funnet til vedkommende politimyndighet på stedet eller til vedkommende myndighet etter loven her. Departementet kan skjønnsmessig fastsette en finnerlønn som deles likt mellom finner og grunneier. Er funnet av sølv eller gull, skal finnerlønnen minst settes til metallverdien etter vekt, med et tillegg som ikke må være under 10 pst. av metallverdien. Når særlige grunner foreligger, kan departementet fastsette en lavere finnerlønn eller at grunneierens andel helt eller delvis skal bortfalle. Departementets fastsettelse av finnerlønn kan ikke påklages. Departementets beslutning om å gå under minsteerstatning for gjenstander av sølv eller gull kan prøves av domstolene. Når staten er eier kan vedkommende myndighet etter loven her – etter at funnet er undersøkt – overlate det helt eller delvis til finneren eller grunneieren. Avgjørelsen kan ikke påklages. § 12.Eiendomsretten til løse kulturminner. Når det synes klart at det ikke lenger er rimelig mulighet for å finne ut om det er noen eier eller hvem som er eier, er følgende løse kulturminner som kommer for dagen tilfeldig, ved funn, ved utgravninger eller på annen måte statens eiendom: a.Ting fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) som våpen, redskap, kultgjenstander samt steiner, trestykker eller gjenstander av annet materiale med innskrifter eller bilder, bygningsrester uten samhørighet med bygninger eller rester av disse, innbo, kirkeinventar, smykker, arkivsaker, skjeletter og skjelettrester o.l. b.Mynter fra før år 1650. c.Samiske kulturminner av den art som er nevnt under a og som er fra år 1917 eller eldre. Departementet fastsetter i tvilstilfelle med bindende virkning hva som er løse kulturminner i medhold av første ledd a-c. Når særlige grunner foreligger, kan det fastsettes at slike gjenstander skal anses som kulturminner uten hensyn til alder. Departementet kan ekspropriere løse kulturminner som nevnt i første ledd bokstav a-c, dersom gjenstanden bør være i offentlig eie ut fra nasjonale kulturminnehensyn og inngrepet utvilsomt er mer til gagn enn skade. Når særlige grunner foreligger omfattes også løse kulturminner uten hensyn til alder. Departementet skal påse at eiere, rettighetshavere og andre som har særlig interesse i saken, gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Det skal settes en rimelig frist for uttalelse som ikke må settes kortere enn 6 uker. Når et forslag til ekspropriasjon er utarbeidet, skal det kunngjøres i Norsk Lysingsblad og minst to aviser som er alminnelig lest på stedet, at forslaget om ekspropriasjon er lagt ut til offentlig ettersyn. Eiere av og rettighetshavere til løse kulturminner som blir ekspropriert, har krav på erstatning av det offentlige for økonomisk tap som følge av vedtaket. Dersom partene ikke blir enige om hvilken erstatning som skal gis, fastsettes erstatningen ved skjønn styrt av tingretten. For øvrig kommer lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom til anvendelse så langt det passer. Selges slike gjenstander på auksjon, har staten, eller dernest vedkommende fylkeskommune eller kommune hvor gjenstanden har vært oppbevart eller har sin opprinnelse, rett til å tre inn i høyeste bud innen tre uker.

Verdigrupper for finnerlønn: Ekspandér faktaboks Til veiledning og hjelp til vurderingen er det laget en liste over fire ulike verdigrupper (A-D) basert på gjenstandskategorier. Verdigruppe A: Omfatter gjenstander som i utgangspunktet ikke utløser finnerlønn. Verdigruppe B: 500-1000,- Verdigruppe C: 1000-2000,- Verdigruppe D: > Over 2000,-

Arkeologens klare oppfordring

Arkeolog Arne Johan Nærøy oppfordrer folk som tror de kan ha gjort et arkeologisk funn til å ta kontakt eller levere funnet til fylkeskommunen.

– Det er veldig viktig at folk tar kontakt om de støter på noe de tror kan være et historisk funn. Det er viktig å tenke at disse gjenstandene kan være veldig skjøre, da de kan ha ligget i jordsmonn i tusentall av år. Får vi tilgang på funnet, kan det ligge mye informasjon i både gjenstand og funnstedet. Det er viktig for å få ny kunnskap om forhistorien, sier han.

Funnet vil bli kartfestet og dokumentert hos fylkeskommunen, før det blir levert til arkeologisk museum.

Arne Johan Nærøy er arkeolog ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Dersom funnet oppfyller kriteriene for finnerlønn, så lager vi en innstilling som vi oversender til Riksantikvaren. Det er de som fatter vedtak og betaler ut pengene, sier Nærøy.

Han forteller at finnerlønnen mest handler om å motivere finnerne.

– Det dreier seg først og fremst om en påskjønnelse. Finnerlønnen skal motivere folk til å levere inn funn. Hos oss har vi også en praksis hvor folk som leverer inn funn får et diplom, sier Nærøy.

– Hva tenker dere om summen? 800 kroner delt på to er jo ikke all verden. Det koster kanskje mer i administrasjon enn det finnerne faktisk får?

– Ja, det er mye arbeid for mange småbeløp. Det er mange opplysninger skal sjekkes. Vi har derfor satt en nedre grense på 500 kroner, sier Grimsrud i Riksantikvaren.

FUNNSTEDET: Én teori på hvorfor det blir gjort mange funn på Sandes grunn, er at det ikke er pløyd intensivt med stort utstyr her.

– Berger historien fra plogen

Grunneieren forteller at han jevnlig lar to karer drive metalldetektorsøk på hans eiendom.

– Det er med lett hjerte at de får lov til det. Det er to karer som jeg stoler på og som jeg har et godt forhold til, jeg vet at de følger spillereglene, sier Odd Sande.

Én av disse er Thomas Aase. Han har drevet med metalldetektorsøking i over ti år og har gjort flere interessante funn.

Aase er glad for at grunneiere lar han drive med lidenskapen sin. Foto: Erik Alve / Privat

– De siste fem årene har interessen for dette eksplodert. Vi er kjempetakknemlige for at grunneier gir oss tillatelse til å drive på med dette, sier han.

– Det er den historiske interessen som driver oss, ikke finnerlønnen. Vi berger historien fra plogen, legger Aase til.

Sande forteller at han får både finnerlønn og diplom med jevne mellomrom.

– Jeg tenker at de summene er mest symbolsk og kan motivere folk til å levere inn. Og så ligger det jo litt prestisje og ære i å få diplom, avslutter han.

NRK har vært i kontakt med personen som gjorde funnet av det avbildede runebrevet, men han ønsker ikke å stille til intervju